Политика

Сотрудники локомотивного депо станции Дно выдвинуты «Яблоком» на выборы депутатов районного Собрания

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» выдвинуло кандидатов на досрочные выборы депутатов Дновского районного Собрания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Кандидатом в депутаты по избирательному округу № 1 стал бригадир предприятий железнодорожного транспорта Эксплуатационного локомотивного депо Дно Александр Гуляев.

Александр Гуляев родился в поселке Пожеревицы Дедовичского района Псковской области, окончил среднюю школу № 2 г. Дно. В этом же году поступил в Калининградское военное авиационно-техническое училище, получил квалификацию радиотехник. Служил в авиаполку Северокавказского военного округа (г. Моздок). С 1995 по 2007 годы проходил службу в органах внутренних дел на транспорте, был участником боевых действий в Республике Чечня. В 2007 году уволился на пенсию в звании подполковника с должности начальника линейного отделения внутренних дел по железнодорожной станции Дно. В 2008 году окончил Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (инженер путей сообщения). С 2007 по 2018 годы работал в Эксплуатационном локомотивном депо Дно в должности начальника базы запаса локомотивов, с 2018 года работает там же в должности бригадира предприятий железнодорожного транспорта.

Кандидатом в депутаты по избирательному округу № 2 стал заместитель начальника Эксплуатационного локомотивного депо Дно по планированию и контролю ремонта Денис Тимофеев.

Денис Тимофеев родился 10 августа 1978 года в г. Дно, окончил школу № 53 г. Дно. Окончил Дновское профессиональное училище № 10 (помощник машиниста тепловоза), механический факультет Петербургского государственного университета путей сообщения (инженер путей сообщения, электромеханик по специальности «Локомотивы»).

Вся трудовая биография Дениса Тимофеева связана с локомотивном депо Дно и Октябрьской железной дорогой: инженер-технолог, начальник отдела качества локомотивного депо Дно, заместитель начальника службы качества и маркетинга Октябрьской железной дороги, мастер тележечного цеха, заместитель начальника ремонтного локомотивного депо Дно-Псковское по кадрам и социальным вопросам, заместитель начальника ремонтного депо Дно-Псковское по ремонту, старший контролёр подразделения Дно ООО «ТМХ –Сервис», в настоящее время – заместитель начальника эксплуатационного локомотивного депо Дно по планированию и контролю ремонта.

Ранее кандидатом на должность главы Дновского района Псковское «Яблоко» выдвинуло уроженца Дно, инженера, начальника отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры Псковской таможни Михаила Шауркина.