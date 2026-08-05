Александр Карелин: Важны не номера в избирательном бюллетене, а честность и ответственность перед людьми

«Главное в избирательной кампании – соблюдать правила, честно проходить все положенные процедуры и обеспечивать легитимный результат. Оставаться ответственными и требовательными к себе и своей работе с людьми», - считает член президиума Центрального совета сторонников «Единой России», сенатор, Герой России Александр Карелин. Сегодня он принял участие в процедуре определения порядка политических партий, которые будут представлены в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы. Жеребьевка состоялась в Центризбиркоме, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении «Единой России» по Псковской области.

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По словам Александра Карелина, главное в политической борьбе — не определенный номер в избирательном бюллетене, а честность и ответственность перед людьми.

Член Высшего совета «Единой России», Герой России (позывной «Струна») Владислав Головин отметил, что содержательная программа партии, ее реальные дела и достижения, работа с гражданами на местах всегда важнее места в бюллетене.

«Как в соревнованиях по плаванию, в которых я принимаю участие: неважно, на какой дорожке ты плывёшь, — главное показать результат. Мы формируем Народную программу развития страны на основе предложений жителей России, их потребностей и чаяний. И самое главное, что мы несём ответственность за нашу работу перед людьми», — заявил он.

Участниками жеребьевки стали 11 политических партий, федеральные списки кандидатов которых ранее прошли регистрацию.