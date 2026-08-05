Дмитрий Солонников: Людям нужна партия без острых политических проблем

Сейчас среди населения России прослеживается запрос на отход от жесткой политической тематики, поделился своими наблюдениями политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Дмитрий Солонников рассказал, что недавно у него состоялась интересная беседа с доктором политических наук Александром Конфисахором, который заявил, что сейчас у людей имеется большой запрос на отход от жесткой политической тематики.

«Александр Конфисахор говорит: "Я прихожу домой уставший, включаю телевизор, и там КВНщики что-то мне рассказывают, в жизни никогда раньше подобное не смотрел. А сейчас включаю, смотрю, только чтобы отключиться от всех проблем". Отход от проблем. Я тоже с этой целью смотрю передачи про животных. Вот семья сурикатов, вот тут какая-то косатка проплыла, вот тут еще что-то. Замечательно. И все, и не надо больше ничего. Кто-то футбол смотрит, хоккей, мультики», — поделился Дмитрий Солонников.

По мнению политолога, людям нужна партия, которая будет выполнять свои партийные обязанности, но отойдет от жестких проблем.

«Выиграла бы "Партия любителей пива" (политическая партия РФ, основанная в декабре 1993 года - ред.), если бы они зарегистрировались. Они подали заявку, они в процессе, но не зарегистрированы. А если не они, вот я думаю, что "Зеленые" (российская экологическая партия «Зеленые», которая делает акцент на экологии, устойчивом развитии и социальной справедливости, официально зарегистрированная как политическая партия в 2012 году - ред.) могут попытаться. Вот я сказал про семью сурикатов, а давайте про что-то хорошее и красивое. Мы защищаем животных, и мы не говорим о ценах на бензин, мы не говорим о войне, мы не говорим о пенсиях, мы не говорим о потребительской корзине, мы говорим, что птицы должны петь, животные — бегать, цветы — расти. И мы должны жить в прекрасной природе. Мы должны ее любить, тогда она будет любить нас», — резюмировал Дмитрий Солонников.

Напомним, голосование пройдет в течение трех дней подряд — 18, 19 и 20 сентября. Будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам.

Ранее ПЛН объявила о старте нового проекта - «Знак качества». Вместе с читателями мы будем осуществлять медиаконтроль, оценивать по ряду критериев предвыборную кампанию-2026, поддерживать проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области.