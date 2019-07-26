Политика

Тень выборов

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию информационно-аналитический материал, посвященный стартовавшей в регионе избирательной кампании. Она проходит одновременно с выборами в других регионах страны, и сейчас куда ни посмотри в рунете - всюду сообщения о предвыборных страстях, скандалах, акциях незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, уголовном деле в отношении организаторов несанкционированного митинга, задержаниях, обысках и т. п. Но это - в крупных городах. В Пскове - все иначе. Если и попадает наш регион в федеральные сюжеты по теме «выборы», то в основном в связи с открытием т. н. «дачных» избирательных участков в Псковской области для петербуржцев, желающих проголосовать за кандидатов в губернаторы северной столицы.

Что до своих, местных выборов, то за полтора месяца до «часа Х» - единого дня голосования, у нас все тихо, незаметно, многие наверняка даже не знают, кого жители региона будут выбирать 8 сентября.

О чем говорить, если чуть ли не самая громкая новость здесь - выдвижение некой левой партией «двойника» кандидата от оппозиции?! Почти невидимая обществу кампания вновь актуализировала вопрос: почему выборы глав муниципальных образований и депутатов различного уровня ныне, по большому счету, никому не интересны. Ни нашим деятельным гражданам - потенциальным кандидатам, ни большинству политических сил, ни избирателям, уже давно пришедшим к выводу, что «голосуй - не голосуй» - все без толку, кого наверху назначат, тот и станет главой или депутатом.

В данной публикации мы попытаемся разобраться в причинах сложившейся ситуации и устроим смотр «всей кандидатской рати» - тех, кого политические партии все-таки сумели «подписать» на участие в этом походе в условиях очевидного кадрового дефицита. Сделать это сейчас - еще до окончания этапа регистрации кандидатов - представляется тем более своевременным, т.к., образно говоря, пока все «живы»: за исключением нескольких малоизвестных персонажей, не сумевших преодолеть предвыборный барьер, все в строю - или уже прошли регистрацию, или в качестве выдвинутых кандидатов рассчитывают на продолжение забега. Касается это и представителей т. н. «несистемной» оппозиции. До сих пор не ясно, повторят ли они судьбу известных столичных и петербургских оппозиционеров, не допущенных избиркомами до участия в кампании, или же, напротив, не столкнутся на этом этапе с противодействием властей, как это было на муниципальных выборах в Псковской области год назад.

Причины и следствие

То, что предстоящие выборы мало кому интересны, отчасти объясняет их масштаб. Это не президентская или губернаторская кампании, не выборы депутатов Государственной думы или Псковского регионального парламента, когда голосует вся область. В этот раз все более локально и даже местечково. Напомню, что в сентябре жители шести районов (Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского) проголосуют за кандидатов в главы, в Пскове доизберут по одному депутату областного Собрания и городской Думы, а в ряде муниципалитетов пройдут выборы в представительные органы местного самоуправления. В такой ситуации было бы наивно ждать даже от основных игроков на нашей политической арене того, что они будут «рыть землю», «упираться рогом» и бросят все силы на битвы в районах. Как заявляют, например, в КПРФ, выборы-2019 для псковских коммунистов - это, скорее, репетиция перед кампаниями ближайших лет - масштабной муниципальной 2020-го и парламентской 2021 года.

Ответ на вопрос об отношении к муниципальным выборам следует поискать и в общем состоянии местного самоуправления в России.

О кризисе системы МСУ в последние годы не говорил только очень ленивый политический обозреватель. Положение современных руководителей муниципальных образований не сравнишь с тем, в котором находились их предшественники - главы 1990-х и начала 2000-х. Лет 15-20 назад и полномочий у них было куда больше, и места для финансовых маневров, и «вес» муниципальных руководителей был куда значительнее, а независимость - выше. Сейчас все по-другому. Денег на выполнение задач (как собственно районных, так и спущенных сверху) катастрофически не хватает, полномочий - мало, при этом ответственность с районных руководителей - этого низшего звена «вертикали власти» - никто не снимает.

Только что избранные главы районов, заметно волнуясь, идут на встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым. Дом Советов, сентябрь 2018 года

Дамоклов меч проверок и наказаний постоянно висит - и не факт, что из уголовного преследования и судов удастся выйти хотя бы так, как это удалось недавно новоржевскому главе Михаилу Пашкову. Как известно, ранее следователи возбудили в его отношении уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (попытка перевода активов предприятия-банкрота на счета другой организации). По итогам многомесячного процесса суд наложил на главу штраф, при этом тут же освободил от наказания в связи с раскаянием. Однако кресло руководителя господину Пашкому все-таки пришлось освободить, и в выборах он участия не принимает, возможно, испытывая после всего произошедшего чувство облегчения.

Определенные надежды на то, что «вес» глав районов станет больше и от них снова что-то будет зависеть, появились после возвращения в 2012 году губернаторских выборов с пресловутым муниципальным фильтром (то есть выдвижение кандидатов на пост главы субъекта РФ стало зависеть от муниципальных глав и депутатов). Однако по прошествии семи лет следует признать, что эти надежды не оправдались - принципиально положение глав районов не то что не изменилось, оно стало еще сложнее, а сами они слабее и еще более зависимыми.

По сути, они перестали быть главами, а стали подчиненными.

В итоге те, кто понимают реальное положение дел и степень ответственности муниципальных руководителей, просто-напросто не хотят взваливать на себя этот груз. В такой ситуации поиск кандидатов превращается в настоящую муку, что и показал процесс формирования команд кандидатов. О чем говорить, если даже партия власти с ее, казалось бы, значительными возможностями отправляет на выборы в один из районов областного чиновника, ранее не имевшего к своей новой «родине» никакого отношения, а в другом - делает ставку на действующего главу, при том что к его работе предъявлялись многочисленные претензии? Что до оппозиционных партий, то тут всё еще печальнее. Сейчас их представляют, как правило, малоизвестные персоны, относительно бэкграунда и профессиональных качеств которых возникает множество вопросов. Впрочем, для оппозиции участие в выборах глав в нынешних реалиях - занятие по большому счету бессмысленное и бесполезное. Даже если удается привести своего кандидата к победе, он вскоре уходит и встраивается во властную систему. А раз так - не понятно, чего ради тратить время, деньги и прочие ресурсы на борьбу, если в случае успеха твой недавний соратник неминуемо сделает ручкой? Такое в истории Псковской области происходило уже неоднократно.

Партийный зачет

Однако не будем излишне драматизировать ситуацию. Хотя бы потому, что на самом деле на выборах-2019 не все так плохо, как могло бы быть. Несмотря на очевидные сложности и короткие кадровые скамейки, руководители партийных отделений по сусекам поскребли и кандидатов нашли. Да, в целом портретная галерея - неяркая, известных личностей и лидеров общественного мнения - мало, но все-таки есть там ряд персон, известных по работе в органах государственной власти, участию в прошлогодней губернаторской кампании, присутствию в руководстве партий на федеральном уровне и т.д. К тому же мы видим использование специфических избирательных технологий вроде выдвижения «двойников» (однофамильцев кандидатов, выдвинутых другими партиями). Всё это я к тому, что выборы, поначалу представлявшиеся в этом отношении совсем уж блеклыми, сейчас обрели некоторую интригу и хоть какой-то интерес - по крайней мере, для политобозревателей. При этом нет ощущения, что большинство выдвинутых партиями кандидатов и самовыдвиженцы могут всерьез на что-то рассчитывать. По прогнозам, основанным на анализе списков кандидатов и их активности, на реальную борьбу за кресла глав и депутатские мандаты настроены кандидаты от трех партий - «Единой России», КПРФ и «Яблоко». С мотивацией других - сложнее. Так, председатель регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак ранее неоднократно высказывал сомнения в целесообразности участия партии в таких муниципальных кампаниях. «Выборы глав районов нам, как политической силе, не совсем интересны. Ждать каких-то "боевых действий" от нас не стоит», - заявил эсер на старте избирательной кампании. Что, впрочем, не отменяет необходимость заявляться на участие в забеге.

Назвался груздем - полезай в кузов. Если участвуешь в политическом процессе и рассчитываешь занимать место под солнцем - участвуй, выдвигай кандидатов, агитируй, демонстрируй «багаж добрых дел» и потенцию своей партии, или - по крайней мере - во всеуслышание заявляй о ней. Вот и эсеры, которым выборы «не совсем интересны», участвуют во всех кампаниях.

Точно также все районы и избирательные округа по традиции «закрыла» своими кандидатами ЛДПР. При этом иллюзий относительно их шансов в партии не испытывают: главное - напомнить о себе и обозначить свое присутствие на поляне.

Практически везде (за исключением довыборов в региональный парламент) представлена «Партия роста». Как я уже отмечал ранее, эта организация обычно выполняет на выборах весьма специфическую функцию и, как считается, действует в интересах власти. В прошлом году именно кандидаты от «Партии роста» подавали иски об отмене регистрации оппозиционеров - кандидатов от «Яблока». Выдвижение «ростовиков» во всех районах позволяет сделать предположение: «торпедировать» оппонентов будут и в этот раз.

Что до мотивов участия в кампании представителей нескольких так называемых «малых» партий («Партия пенсионеров за справедливость», «Партия социальной защиты», «Коммунисты России»), то здесь остается только строить догадки. В любом случае, кандидаты от таких объединений, как минимум, не опасны для власти - скорее даже выгодны ей, так как создают иллюзию широкой партийной палитры и присутствия среди участников предвыборного забега различных политических сил. Возможно, кто-то из них также будет выполнять функцию «электоральных киллеров»



Кандидаты в районные главы от «Единой России» с руководителем межрегионального координационного совета партии, депутатом Госдумы Александром Козловским. Курган Дружбы, июль 2019 года

Что до фаворита любых выборов в современной России - «Единой России», то в отличие от столиц и крупных городов в Псковской области, ее кандидаты идут не самовыдвиженцами, а под знаменами партии. То есть скрывать свой окрас «медведи» не стали, более того - везде подчеркивается, что именно они - победители праймериз (предварительного партийного голосования). Почему? Предположу, что в основе принятия подобных решений лежит серьезный анализ и учитывается общественное мнение. Возможно, в Псковской области социологические исследования не показали такого падения рейтинга ЕР, как в крупнейших мегаполисах, что объясняется инертностью процессов в регионе относительно столиц. А раз так, выход на предвыборную дистанцию кандидата под флагом «Единой России» - это, как и прежде, залог получения им голосов значительной части электората, прежде всего тех, для кого всегда важно, чтобы политик являлся частью системы и в случае победы гарантированно получил поддержку вышестоящего руководства.

Вся претендентская рать

Обзор ситуации в конкретных округах и районах начнем с кампании по довыборам депутата областного Собрания. На мандат, освободившийся после ухода из регионального парламента бизнесмена Яна Лузина, поначалу нацелились 8 человек. Однако уже на старте сошли с дистанции трое из них: Александр Максимов (при его выдвижении партией «Родина» был нарушен установленный законом порядок), а также самовыдвиженцы Андрей Гарусов (отказ в регистрации) и Елена Луцай (утратила статус выдвинутого кандидата). В итоге облизбирком зарегистрировал кандидатов от пяти партий, представленных в областном Собрании. Это бывший вице-губернатор и экс-депутат регионального парламента Игорь Максимов («Единая Россия»), главный агроном агрофирмы «Победа», депутат Псковского районного собрания Александр Ножка (КПРФ), региональный координатор ЛДПР Артем Васильев, экс-депутат областного Собрания, член «группы Михаила Гавунаса» Павел Николаев («Справедливая Россия») и врач скорой помощи, депутат Псковскогой гордумы Артур Гайдук («Яблоко»).

Высокая конкуренция наблюдается на довыборах в Псковскую городскую думу (округ №13).

На кресло, освободившееся после перехода в областное Собрание депутата, второго секретаря обкома КПРФ Дмитрия Михайлова, претендуют 9 человек. «Единую Россию» здесь представляет главный врач городской поликлиники Галина Неваленная, КПРФ - директор охранного предприятия Олег Луценко. Особо отмечу, что своего кандидата - заместителя директора городской управляющей компании Татьяну Филипченкову - выдвинула «Справедливая Россия», и это при том, что на выборах в псковскую гордуму в 2017 году КПРФ и СР, будучи тактическими союзниками, «делили» округа. Кроме того, лидер эсеров Брячак публично заявлял, что в этом округе, по его прогнозу, будут биться единоросс с коммунистом. Что и объяснимо - партия власти всегда претендует на победу, для КПРФ дело чести - сохранить округ за собой.



Псковские коммунисты обсуждают тактику участия в предвыборной борьбе. Июнь 2019 года

Ранее ПЛН уже писала, что в этом округе отмечено весьма странное «топталище» представителей «несистемной» оппозиции - навальнист Николай Кузьмин (от «Яблока»), а также самовыдвиженцы Павел Чернов и Василий Краснов. По ходу пьесы представителей этой тусовки оказалось еще больше - от партии социальной защиты выдвинулся участник протестных митингов Виктор Широбоков. Тут же - постоянный участник выборов, в том числе прошлогодней губернаторской кампании Игорь Романов (Партия роста). Если кто забыл, это именно он гарцевал на лошади в образе ганзейского купца. Любопытно, что оба - и Широбоков, и Романов выдвинулись еще и на выборах в районах. Шеренгу кандидатов на довыборах в гордуму замыкает самый юный участник кампании - 24-летний либерал-демократ Павел Рахонин.

Что до шести «выборных» районов, то, как и прогнозировала ПЛН полгода назад, в большинстве из них в этом году произойдет смена глав. Дело в том, что действующие руководители выдвинуты только в двух муниципальных образованиях (Бежаницком и Пушкиногорском районах). Это, соответственно, Сергей Михеев и Александр Баранов. Если позиции первого весьма крепки, и он может уверенно может смотреть в будущее, то пушкиногорскому руководителю, согласно прогнозам экспертов, придется сложнее.

В Усвятском районе Виктор Иващенко, занимавший пост главы с середины 1990-х, не так давно перешел на работу в областной фонд капремонта многоквартирных домов. Обязанности главы района возложены на его заместителя - экс-члена Генсовета «Единой России» Дмитрия Петрова. Колорит кампании в этом районе придает выдвижение от партии социальной защиты господина Широбокова, в прошлом году возглавлявшего региональный штаб кандидата на пост президента России Ксении Собчак и запомнившегося историей со сгоревшей машиной.

«Яблоко» не выдвинуло кандидатов в Усвятском и Бежаницком районах. Там, по оценке экспертов, позиции руководителей-единороссов весьма крепки. Тот же Усвятский, а также Новоржевский и Пушкиногорский районы обошла стороной КПРФ.

В Новоржевском районе на смену проштрафившемуся Михаилу Пашкову может прийти ветеран спецслужб, экс-помощник депутата областного Собрания от КПРФ, с недавних пор - заместитель главы района Сергей Мезенцев. Любопытно, что большинство его оппонентов на выборах - представительницы прекрасного пола. В том числе - две Пугачевых: «Яблоко» выдвинуло домохозяйку, депутата районного Собрания Софью, «Коммунисты России» - рабочую рынка из Пустошкинского района Светлану. Появление на выборах однофамилицы «яблочной» Пугачевой даже сподвигло лидера регионального отделения партии Льва Шлосберга выступить с заявлением: мол, наши оппоненты (то бишь - власти) не на шутку испугались.



Псковское «Яблоко» определяется с кандидатами на муниципальные выборы. Псков, июль 2019 года

В Пустошкинском районе «Единая Россия» сделала ставку на главу регионального спорткомитета, бывшего депутата областного Собрания от КПРФ Ивана Штылина.

Таким образом, в районах сразу два бывших сторонника КПРФ идут на выборы под флагом «Единой России»

Среди возможных соперников господина Штылина - представитель КПРФ, глава волости из Себежского района Виктор Лапшин (на выборах 5 лет назад он занял второе место, уступив действующему главе Юрию Жукову считанные проценты) и депутат районного собрания, яблочница Светлана Василькова.

Не участвует в выборах и глава Дновского района Валентина Тюрина. По расчетам региональной власти, ее сменщицей должна стать сотрудница органов соцзащиты населения, общественная помощница губернатора Татьяна Пахомова. Показательно, что в этом муниципалитете зафиксировано наибольшее количество выдвиженцев - 9 человек. Для сравнения: в Пушкиногорье их 8, в Пустошке и Новоржеве - по 7, в Усвятах - 6, в Бежаницах - 5.

Предварительный состав участников избирательных кампаний

Единая Россия КПРФ ЛДПР Справедливая Россия Яблоко Партия роста Другие ПОСД Игорь Максимов Александр Ножка Артем Васильев Павел Николаев Артур Гайдук - - ПГД Галина Неваленная Олег Луценко Павел Рахонин Татьяна Филипченкова Николай Кузьмин Игорь Романов Павел Чернов, Василий Краснов, Виктор Широбоков («Партия социальной защиты») Пустошкинский район Иван Штылин Виктор Лапшин Алексей Карасев Валентина Александрова Светлана Василькова Елена Агаджанова Алексей Штукин («Коммунисты России») Новоржевский район Сергей Мезенцев - Ирина Сорокина Наталья Антонова Софья Пугачева Алексей Иванов Светлана Пугачева («Коммунисты России»), Александр Гущин («Партия пенсионеров за социальную справедливость») Пушкиногорский район Александр Баранов - Геннадий Ефимов Сергей Афанасьев Аркадий Васильев Наталья Сидоренко Дмитрий Волконский, Андрей Воронов, Александр Коротоножкин Усвятский район Дмитрий Петров - Алексей Кошель Виктор Саперов - Ольга Никулина Алексей Павлов, Виктор Широбоков (Партия социальной защиты) Бежаницкий район Сергей Михеев Игорь Дмитриев Александр Иванов Виктор Соловьев - Иван Сверчков - Дновский район Татьяна Пахомова Анатолий Волков Алексей Лазунин Владислав Петров Михаил Шауркин Игорь Романов Елена Гуляева, Георгий Семенов, Андрей Киселев

Такой я увидел предвыборную ситуацию в Псковской области по состоянию на конец июля. Надеюсь на то, что изложенная здесь информация сделает кампанию для вас более понятной и интересной. Если вы не согласны с выводами и прогнозами, озвученными в этой статье, или хотели бы высказать свою точку зрения - пишите в адрес редакции или на форуме ПЛН. В ближайшее время Псковская Лента Новостей еще не раз вернется к теме сентябрьских выборов.

Александр Савенко