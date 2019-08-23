Политика

Александр Котов назвал районы Псковской области, где на выборах будет напряженная борьба

Текущая избирательная компания достаточна конкурентна. Такое мнение высказал сегодня, 28 августа, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Спикер регионального парламента считает, что в Бежаницах и Усвятах конкуренция менее выражена, а в Дно, Новоржеве, Пустошке и Пушкинских Горах - напротив, конкурентная борьба будет напряженной.

«В этих районах в избирательную кампанию вкладываются денежные средства, есть агитационный материал, там будет высокая борьба, - прокомментировал Котов. - Мы ставим задачу победить на всех выборах, для этого у нас есть все шансы».

Спикер подчеркнул, что партия «Единая Россия» выдвинула достойных и опытных кандидатов, необходимые усилия со стороны партии для победы кандидатов приложены.

«Оснований для того, чтобы сказать, что мы где-то проиграем, нет», - заявил Александр Котов.