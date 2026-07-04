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«Справедливая Россия» утвердила кандидатов на выборы в Госдуму в Псковской области

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Председатель Псковского регионального отделения «Справедливой России», депутат областного Законодательного Собрания Наталья Тудакова станет кандидатом от партии на выборах депутата Государственной Думы по псковскому одномандатному избирательному округу №150. Соответствующее решение принято сегодня, 4 июля, на съезде СР, сообщили Псковской Ленте Новостей в партии.

Наталья Тудакова также вошла в состав региональной группы кандидатов №21 (Вологодская, Ивановская, Костромская, Новгородская, Псковская, Смоленская и Тверская области). Представительница Псковской области занимает шестое место, а возглавляет данную группу депутат Госдумы Алексей Чепа.

В четверку лидеров списка «Справедливой России» вошли председатель партии Сергей Миронов, Александр Бабаков, Марина Ким и Олег Чернышов. Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.

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