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Политика

Турчак: Избирательная кампания еще раз показала, что самое главное – слушать и слышать людей

08.09.2019 23:33|ПсковКомментариев: 0

Секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак поблагодарил избирателей, которые 8 сентября в Единый день голосования отдали свои голоса за партию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ЕР.

«Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить наших избирателей. Тех, кто сегодня пришел на избирательные участки, отдал свои голоса за партию «Единая Россия», тех, кто нас услышал, нам поверил, потому что кампания действительно была напряженная. Но мы ее построили исключительно на одном – на прямом общении с нашими избирателями: это встречи во дворах, встречи в коллективах. Минимальное количество агитационных материалов и живое общение с людьми. Эта избирательная кампания еще раз показала, что самое главное – это слушать и слышать людей», - заявил Андрей Турчак по итогам совещания с участием председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, которое прошло в ЦИК партии в Москве.

По словам секретаря Генсовета ЕР, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что партия сохранила свои лидерские позиции.

«Избирательные участки закрыты по всей стране, идет подсчет голосов. Можно с уверенностью сказать, что «Единая Россия» сохранила свои лидерские позиции. У нас в этот избирательный цикл в рамках Единого дня голосования в целом по стране разыгрывались более 47 тысяч мандатов, проходили выборы в 12 законодательных собраниях наших регионов, 21 гордума избиралась - «Единая Россия» получает уверенное большинство», - заявил Андрей Турчак.

«Для нас очень важно, что и те губернаторы, которые были выдвинуты от партии одерживают, по предварительным итогам, уверенную победу во всех регионах. Поэтому это можно считать 100% результатом и качественной работой над ошибками, которые мы допускали в прошлом избирательном цикле», - добавил он.

По данным ЦИК «Единой России», 8 сентября завершились 6 419 избирательных кампаний, по итогам которых будут замещаться более 47 000 мандатов. В том числе – 4 кампании по выборам депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам; 19 – глав регионов; 13 – депутатов региональных законодательных собраний; 22 – депутатов гордум; 83 – по довыборам депутатов на региональном и городском уровнях и еще 3 кампании по прямым выборам мэров. Кроме того, в 83 субъектах РФ (без учета выборов в столицах регионов) было назначено 6 275 выборов в органы местного самоуправления.

Источник: Псковская Лента Новостей
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