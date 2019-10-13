Политика

От «Единой России» кандидатом на пост главы Пскова стала Елена Полонская

От партии «Единая Россия» кандидатом на пост главы Пскова стала исполняющая обязанности главы муниципалитета Елена Полонская. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение на конференции 17 октября приняло местное отделение партии.

Источник: пресс-служба регионального отделения партии

На тайном голосовании и.п. главы Пскова Елена Полонская получила 58 голосов, а председатель бюджетного комитета Псковской городской Думы Григорий Турчин - 43. Один бюллетень признали недействительным.

Напомним, Елена Полонская родилась 15 марта 1982 года. Высшее образование получила в Современной Гуманитарной Академии Москвы. В 2015 году избрана членом Общественной палаты Псковской области от муниципального образования «город Псков». Входит в состав «Комиссии по развитию образования и науки», «Комиссии по социальной политике, охране здоровья, поддержке семьи, детей и материнства» при Общественной палате Псковской области третьего созыва. На дополнительных выборах в Псковскую городскую Думу 13 сентября 2015 года избрана депутатом по одномандатному округу № 10. А 10 сентября 2017 - избрана депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 8. Решением первой сессии Псковской городской Думы, - избрана заместителем главы Пскова на штатной основе. Весной 2019 года - назначена исполняющей полномочий главы муниципалитета.