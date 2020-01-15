Политика

В Печорском районе сформирован окончательный список участников предварительного голосования

Сформирован окончательный список участников предварительного голосования по определению кандидата от партии «Единая Россия» в главы Печорского района, которое состоится 2 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Первыми в качестве участников ПГ были зарегистрированы глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов и директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик. Позже список пополнили самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения Партии Юлия Бабушкина.

Также оргкомитет определил даты и места встреч с избирателями потенциальных кандидатов от «Единой России» в главы Печорского района. Первая пройдет 22 января в 15:00 в Доме культуры деревни Новый Изборск, вторая – 23 января в то же время в Доме культуры деревни Лавры, третья – 24 января в 16:00 в школе № 3 города Печоры (улица Индустриальная, 13), следующая – 28 января в 16:00 в Печорском районном центре культуры (улица Свободы, 29). В завершение 29 января участники предварительного голосования пообщаются с населением в деревне Крупп. Разговор состоится в 15:00 в местном Доме культуры.

Напомним, территориальная избирательная комиссия Печорского района решением 21-й сессии Собрания депутатов Печорского района от 13 января назначила досрочные выборы главы муниципалитета на 5 апреля 2020 года. Согласно избирательного законодательства досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего главы.