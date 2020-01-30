Политика

Александр Котов пообщался с новым составом Молодежного парламента в формате «без галстуков»

Председатель Собрания Александр Котов встретился с членами нового состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, знакомство и общение спикера с молодыми людьми состоялось в рамках выездного обучающего семинара, проходящего в Печорском районе.

Разговор начался с краткого рассказа о деятельности Собрания, являющегося законодательным и представительным органом. Александр Котов провел аналогию между работой депутатского корпуса и Молодежным парламентом.

«Вы так же, как и депутаты, представляете значительную группу избирателей на территории нашего региона - молодежь. Членство в Молодежном парламенте накладывает определенные обязательства и ответственность - вы должны помнить, что теперь ваши действия на работе, в быту, в социальных сетях влияют на имидж не только Молодежного парламента, но и областного Собрания депутатов», - напомнил спикер.

Затем Александр Котов поделился своим видением эффективной организации работы Молодежного парламента. «Никто не любит напутствий и советов - это нудное дело, но мне по должности положено», - пошутил председатель регионального парламента.

По мнению спикера, уклон на проектную деятельность, который существовал в двух последних составах Молодежного парламента, не совсем верен. «Реализация проектов, на мой взгляд, лишь один из инструментов, а не главное направление работы. В первую очередь, ваша деятельность должна быть командной работой, направленной на трансляцию и отстаивание позиции той целевой аудитории, которую вы представляете - молодежь», - сказал Александр Котов.

Председатель Собрания посоветовал молодым людям не распыляться на решение всех вопросов сразу, а сконцентрироваться на понятных и близких темах: «Важно, чтобы вы были лидерами и вовлекали в обсуждение проблем молодежную среду. По такому же принципу работают и депутаты: мы выезжаем в районы, встречаемся с людьми, обсуждаем проблемы, и на основе полученной информации пытаемся найти пути решения либо через изменение законодательства, либо на уровне исполнительной и муниципальной власти. Поверьте, мы ждем от вас предложений. Нам важна обратная связь, потому что за вами будущее и будущее не отдаленное, а самое ближайшее», - обратился к молодым людям парламентарий.

Кроме того, Александр Котов рекомендовал членам Молодежного парламента воспользоваться возможностью познакомиться с работой законодательного органа, посетив заседания комитетов и сессии Собрания депутатов, а также не бояться пробовать свои силы в избирательных кампаниях.

«Если вы хотите чего-то добиться, нужно быть активными - не ждите, что вам все принесут «в клюве». Вы еще очень молодые люди, двигайтесь вперед, но ставьте перед собой реалистичные цели. Например, участвуя в выборах, не ждите победы сразу. Но поверьте, если вы будете заниматься своим делом активно, с азартом и блеском в глазах, то победа к вам обязательно придет», - поделился мнением председатель Собрания.

После выступления Александр Котов ответил на вопросы членов Молодежного парламента. Иван Екимов обратился к спикеру Собрания как к «мастодонту региональной политики»: «Чем современный политик отличается от политика 90-х и каким вы видите политического деятеля образца 2025 года?».

По мнению Александра Котова, нельзя дать четкого определения, каким должен быть идеальный политик - это определяется каждым конкретным моментом времени.

«Задача политика - чувствовать настроение общества и понимать, как сплотить вокруг себя людей, чтобы решить актуальные и насущные проблемы. Политик - это тот, кто пользуется доверием и уважением граждан, кто выдвигает идеи и стремится их реализовать, кто видит проблемы и знает, как их решать, тот, у кого есть азарт и желание себя проявить», - ответил Александр Котов.

В продолжение первого вопроса Юлия Лысова поинтересовалась, какие черты, по мнению спикера Собрания, должны быть присущи председателю Молодежного парламента, которого совсем скоро им предстоит избрать.

«За время моей профессиональной деятельности мне доводилось руководить предприятием - это единоличная власть, а парламент - это коллегиальный орган, и чтобы решение было принято нужно договариваться: и депутатам между собой, и политическим фракциям. И надо сказать, что, несмотря на разность взглядов, парламентариям это удается: когда на повестке стоит судьба страны - политические разногласия отметаются. Поэтому задача председателя - сгладить противоречия и помочь договориться», - озвучил свою позицию Александр Котов.

Спикер регионального парламента еще раз подтвердил, что депутаты открыты для общения с членами Молодежного парламента, заинтересованы в совместной работе и готовы оказывать поддержку.

В ходе дальнейшего общения разговор вышел за рамки обсуждения деятельности Молодежного парламента. Молодых людей интересовали глобальные вопросы, связанные с актуальными проблемами политики и экономики. Речь шла о международной экономической конкуренции, задачах нового федерального правительства, снижении налоговой нагрузки на крупный и малый бизнес, изменении межбюджетных отношений.

Напомним, что персональный состав Молодежного парламента был утвержден в декабре 2019 года. В него вошли 22 партийных представителя - свои кандидатуры предложили региональные отделения партий, имеющих мандаты в областном Собрании, а также 15 человек, успешно прошедших конкурсный отбор.

Региональным законодательством состав Молодежного парламента определен в количестве 44 человек. На семь вакантных мест объявлен дополнительный набор. Для участия в конкурсе кандидат в члены Молодежного парламента до 2 марта 2020 года должен представить в Собрание пакет документов, включающий справку-объективку, подписи граждан в возрасте от 18 до 35 лет, поддерживающих выдвижение кандидатуры, рекомендательное письмо от общественных организаций, политических партий, органов государственной власти или местного самоуправления, а также проект, отражающий актуальные проблемы современной молодежи или эссе на тему развития молодежного самоуправления в Псковской области.