Политика

Романов позвал Шнура в Псков

Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов пригласил музыканта Сергея Шнурова в Псков. Это произошло в четверг, 20 февраля, в ходе партийного собрания в Санкт-Петербурге. Напомним, сегодня лидер группы «Ленинград» официально вступил в «Партию Роста». Он пообещал приехать в регион и не исключил, что это может произойти уже в ближайшее время, сообщил Псковской Ленте Новостей Игорь Романов.

«Я рассказал, что участвую в выборах главы Печорского района. Сергей Владимирович хорошо знает этот район, его очень заинтересовала эта тема. Спросил, когда выборы. Я сказал, что 5 апреля - он предположил, что сможет приехать до этого срока. Но надо смотреть по его графику. Договорились, что созвонимся - и тогда уже всё точно решим», - рассказал руководитель регионального отделения «Партии Роста». По словам Романова, со Шнуровым он познакомился еще в 2016 году.

В ходе мероприятия председатель партии Борис Титов в шутку прокомментировал тему взаимодействия партийцев Санкт-Петербурга с соседями из Псковской области.

Напомним, Борис Титов вручил Сергею Шнурову партийный билет. «Жизнь моя завернула таким странным поворотом. Помаячила мне в виде "Партии роста". Мне кажется, что я вам пригожусь, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселей», - прокомментировал вступление в партию Шнуров.