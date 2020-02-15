Политика

«Странный поворот»: Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии Роста», сообщила пресс-служба партии.

Как передает корреспондент РИА Новости, глава партии Борис Титов в Петербурге в ходе встречи с председателями региональных отделений партии вручил музыканту партийный билет. Кандидатуру Шнурова предложила лидер парламентской фракции партии Оксана Дмитриева.

«Жизнь моя завернула таким странным поворотом. Помаячила мне в виде "Партии роста". Мне кажется, что я вам пригожусь, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселей», - сказал Шнуров, обратившись к присутствующим.

Также вместе с музыкантом в партию вступили экс-парламентарий города Владислав Бакулин и специалист муниципального образования Обухово Игорь Могильницкий.

Добавим, на встрече с председателями региональных отделений «Партии Роста» присутствует руководитель Псковского регионального отделения Игорь Романов.