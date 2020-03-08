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Политика

Путин-демократ, или «А там видно будет...»

10.03.2020 18:58|ПсковКомментариев: 9

10 марта Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию. За проголосовали 382 депутата, воздержались 44, против не высказался никто. Разумеется, мало кто сомневался, что документ примут — ведь и единороссы, и представители так называемой системной оппозиции ранее горячо поддержали президентские инициативы и выдвинули свои (некоторые из них даже были учтены). Другое дело, что всё сегодня происходило совсем не так, как можно было ожидать еще с утра. Развивалось всё бодро - с непредсказуемыми поворотами сюжета, игрой на опережение, попыткой закрутить интригу и появлением в зале заседаний Госдумы самого президента Владимира Путина, как обычно, расставляющего все точки над i.

Но до этого еще надо было дожить - полдня шли вбросы депутатских инициатив. Парламентарии (и какие - первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, олимпийский чемпион, легендарный борец Александр Карелин, пламенный лидер ЛДПР Владимир Жириновский!) наперебой вносили свои предложения о досрочных парламентских выборах и снятии ограничений на количество президентских сроков, что позволило бы действующему президенту вновь избираться на эту должность. Всё это породило в масс-медиа и телеграм-каналах бум активности политологов, политиков, аналитиков и прочих «нытиков».

Реагируя на озвучиваемые предложения, партийные функционеры уже задумывались, как и кем закрыть одномандатные округа, депутаты — где взять деньги на грядущую избирательную кампанию, а представители партий — скороспелок, регистрируемых под выборы 2021 года, уже рвали на себе волосы, понимая, что остаются в пролете. В общем, российская общественно-политическая система застыла в оцепенении.

Разумеется, рассматривать эти инициативы депутатов надо было с учетом событий последних дней, когда нефть подешевела, рубль упал, и вообще как говаривал герой некогда популярного фильма, «стабильности в мире нет». В таких условиях срок прохождения так называемого «транзитного коридора» надо сокращать, разговорчики в строю - отставить, и коней на переправе не менять. Вот, собственно, всё это читалось между строк сегодняшних депутатских заявлений.

А потом в Госдуму приехал Владимир Путин. Хоть он и подтвердил, что «коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи», тем не менее охвативших народных избранников настроений президент не разделил.

Выглядело всё это достаточно забавно: ретивые депутаты пытаются ограничить нормы народовластия, а мудрый президент-демократ их осаживает.

На прозвучавшие инициативы Путин ответил в том духе, что - спасибо, не надо, у нас всё стабильно. Он выступил против идеи роспуска избранного парламента и проведения досрочных выборов. Также высказался против создания новых центров сверхвласти (в лице Госсовета — Совета безопасности), которые бы назначили президента. Потому что, во-первых, нельзя создавать двоевластия, а, во-вторых, нельзя лишать людей права прямого избрания главы государства. Как сказал Владимир Путин, это недемократично. Также он не поддержал предложение снять ограничения по количеству президентских сроков, на чем настаивали активисты как раз в контексте пролонгации полномочий действующего главы.

А вот предложение об обнулении президентских сроков можно принять, заявил Путин — но с оговоркой: если положительное заключение даст Конституционный суд и если россияне поддержат такую поправку в ходе голосования 22 апреля.

Следует отметить, что на практически единогласную поддержку поправок в Госдуме, непарламентская оппозиция уже выступила не только с их критикой, но и с требованием организации протестных акций, увидев в идее обнуления президентских сроков главную опасность властных инициатив.

- Прецеденты избрания больше двух сроков были, в тех же Штатах. И почему? - задался вопросом Владимир Путин и тут же дал ответ: - Смотрите: Великая депрессия, огромные проблемы в экономике, безработица и нищета в Штатах на тот период времени, потом – Вторая мировая война. В условиях, когда страна переживает такие вот потрясения и такие сложности проходит, конечно (а в нашем случае мы еще не всё преодолели после развала Союза, это тоже понятно), стабильность, может быть, и важнее и должна находиться в приоритете. Особенно, повторю, в то время, когда у страны еще много проблем.

Однако, по словам президента, когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость и зрелость, а государство становится более мощным и трудно уязвимым извне, то вот тогда на первый план выходит возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны. И поскольку поправки принимаются не на год и даже не на десять, а по прогнозу Владимира Путина - не менее чем на 30-50, то в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена.

«Потому считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков, - резюмировал президент. - Второе предложение, по сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение, такую поправку, скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный Суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона, Конституции.

Судя по реакции в социальных сетях, президент сегодня переиграл не только охранителей режима, но и несистемную оппозицию, которая ожидала совсем другого развития событий и полдня рассуждала о роспуске парламента, досрочных выборах и отмене нормы о двух президентских сроках.

Выступление в Госдуме Владимир Путин завершил обращением к гражданам страны: мол, как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет.

«Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего, во всяком случае, до 2024 года. А там видно будет», - заключил президент и покинул заседание Госдумы в образе эдакого демократа — сторонника конкурентных выборов. С одной стороны, вроде бы посрамив выводы тех, кто заявлял, что с самого начала поправки были нацелены на возможность продления полномочий действующего президента.

А с другой стороны, дав сторонникам явный сигнал, что национальный лидер их не оставит.

Александр Савенко

Фото: пресс-служба президента РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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