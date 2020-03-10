Политика

Фракция КПРФ в областном Собрании намерена воздержаться от голосования за принятие поправок в Конституцию РФ

Фракция КПРФ в Псковском областном Собрании намерена воздержаться от голосования за принятие поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщил на сессии 12 марта первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в региональном парламенте Петр Алексеенко в рамках обсуждения федерального закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

По его мнению, поправки обсуждаются недостаточно открыто, а итогом этого обсуждения стало обнуление сроков президента. Коммунистами Госдумы было внесено 108 поправок в основной закон страны, и только 21 была принята Госдумой. 15 главных поправок, которые КПРФ считает важными, отклонены, подчеркнул Алексеенко.

А это, по его словам, инициативы по национализации экономики, снижению пенсионного возраста, запрету чиновников иметь имущество за рубежом и т.д.

Петр Алексеенко отметил, что фракция сегодня воздержится от поддержки федерального закона.