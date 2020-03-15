Политика

Большинство россиян допускают голосование за Владимира Путина в 2024 году

Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и он примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян. Такие данные получила исследовательская компания «Институт социального маркетинга» («Инсомар») по результатам проведенного соцопроса, сообщает РБК.

Всероссийский репрезентативный телефонный опрос проводился 12 марта, всего опрошены 2 тыс. человек, статистическая погрешность составляет не более 2,2%.



33% опрошенных сказали, что скорее не допускают возможности проголосовать за Владимира Путина, еще 10% с ответом затруднились.

Авторы исследования также спрашивали респондентов о том, известно ли им об инициативе депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей 10 марта дать возможность Владимиру Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году. 44% респондентов сообщили, что хорошо знают об этой инициативе, 31% «что-то слышали, без подробностей», 25% признались, что слышат об этом в первый раз.



Наибольшую осведомленность продемонстрировали люди в возрасте от 60 лет и старше - хорошо знают или что-то слышали о предложении Терешковой 90% опрошенных этой возрастной группы. Менее всего осведомлена молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — 59%.



Если говорить о типах населенных пунктов, то более всего информированы жители Москвы и Санкт-Петербурга (88% хорошо знают или что-то слышали о поправке Терешковой), меньше всего знают об этом жители сел (67%) и населенных пунктов численностью до 100 тыс. человек (68%).



Еще один вопрос касался отношения россиян к тому, что «Владимир Путин не выразил своей позиции по поводу предложения Терешковой об обнулении президентских сроков, а оставил этот вопрос на рассмотрение Конституционного суда». 68% опрошенных назвали такое решение президента скорее правильным, 17% — скорее неправильным, 15% затруднились с ответом.

Депутат от фракции «Единая Россия», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила внести поправки в Конституцию РФ, позволяющие действующему президенту вновь участвовать в выборах главы государства, на заседании Госдумы, в ходе принятия законопроекта об изменении основного закона, во втором чтении. Терешкова предложила либо снять ограничения по президентским срокам, либо записать в одну из статей законопроекта, «что после вступления обновленной Конституции в силу действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства».