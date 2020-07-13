Андрей Турчак: Партия несет ответственность за результат законодательного обеспечения поправок в Конституцию

На «Единой России» лежит основная ответственность за результат работы по законодательному обеспечению поправок в Конституцию. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.
Андрей Турчак напомнил, что многие из поправок, которые вошли в итоговый текст основного закона, были подготовлены и внесены «Единой Россией», а результат общероссийского голосования – это выражение безусловной поддержки и доверия курсу президента.
«Одновременно, это начало новой большой работы по законодательному обеспечению поправок. Она уже стартовала. Символично, что один из первых законопроектов подготовлен членами «Единой России» и касается защиты территориальной целостности нашей страны. Всего же предстоит принять около 100 законов на федеральном уровне и, по оценке специалистов, порядка 600 законов и внесений изменений в уставы субъектов РФ на региональном уровне. Именно на «Единой России» лежит основная ответственность за этот результат», – отметил секретарь генсовета партии.
По его словам, законодательные изменения коснутся многих сфер. Речь идет о дополнительной защите человека труда, обязательной индексации пенсий и пособий, повышении качества и доступности медицинской помощи, экологии, образования, повышении эффективности государственного управления, защите культурного наследия. «Все это - основа для составления нашей предвыборной программы. Каждое положение Конституции должно быть наполнено конкретным смыслом и содержанием. Это большая практическая задача для наших партийных проектов, для Центрального исполкома партии, которые вместе с региональными отделениями должны заняться этой работой», – указал секретарь генсовета «Единой России».
К примеру, проект «Чистая страна» должен представить план мероприятий по защите природы и животных. «Причем речь не столько о проектах законов. Людям нужны решения не где-то далеко, а там, где они живут. Многие готовы помогать приютам, участвовать в экологических субботниках, собирать раздельно мусор и многое другое. Партия как самое большое сообщество на всех уровнях власти должна в этом людям помочь», – уверен Андрей Турчак.
Кроме того, государство гарантирует качество и доступность бесплатной медицинской помощи. «Проект "Здоровое будущее" должен предложить механизм и новые решения: это и первичное звено здравоохранения, и мобильная медицина. В первую очередь, акцент надо делать на сельских территориях», – указал Андрей Турчак.
Это и реформа трудового законодательства. «Нужно на деле защитить человека труда – не просто прописать в законе, а "на земле", в регионах дать четко понять работодателю, что труд человека – основа экономики, а права трудящегося нужно соблюдать неукоснительно. И это лишь малая часть примеров. Все решения должны и будут работать именно в регионах, на местах», – отметил он.
Андрей Турчак отдельно обратился к секретарям региональных отделений партии. «Это ваша персональная задача. Задача постоянная – конкретные решения для людей во вверенном вам регионе. Именно в ваших руках находится защита и забота о людях», – резюмировал он.
Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский отметил, что деятельность, направленная на защиту, заботу, благополучие людей в регионе будет продолжена. «На заседании генсовета была четко обозначена необходимость прислушиваться и в первую очередь поддерживать те проекты и запросы, о которых заявляют граждане, то есть слушать и слышать людей, реагировать на народные инициативы», - сказал Александр Козловский.