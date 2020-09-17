Евгений Седов сохранил должность главы Палкинского района

Борис Елкин: Мы уйдем от бумажных проездных

Выставка костюмов известного художника кино откроется в галерее «ЦЕХ»

Ветеринарные препараты не прошли контроль на границе в Псковской области

Вышел календарь на 2021 год с псково-печерскими старцами