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Политика

Евгений Седов сохранил должность главы Палкинского района

18.09.2020 16:23|ПсковКомментариев: 0

На сегодняшней сессии Палкинского районного Собрания рассматривался вопрос снятия главы района Евгения Седова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила депутат Екатерина Роенко.

По итогам голосования Евгений Седов сохранил должность главы Палкинского района.

Большинство депутатов проголосовали за вынесение главе муниципалитета предупреждения.

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Напомним, глава Палкинского района Евгений Седов подозревается в превышении должностных полномочий при подписании актов приемки выполненных работ по контрактам. 

Теги: #Палкинский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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