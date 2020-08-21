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Происшествия

Глава Палкинского района стал фигурантом новых уголовных дел

21.08.2020 17:24|ПсковКомментариев: 1

Глава Палкинского района Евгений Седов подозревается в превышении должностных полномочий при подписании актов приемки выполненных работ по контрактам.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей источник в правоохранительных органах, в частности, в ходе реконструкции одного из домов культуры был подписан акт приемки фактически невыполненных работ. Второй эпизод касается ремонта автомобильных дорог муниципального значения, причем здесь глава района подозревается в личной корыстной заинтересованности, так как ремонтировали дорогу с использованием принадлежащей Седову дорожной техники.

В четверг, 20 августа,  в Палкинском районе в рамках расследования прошли обыски.

Напомним, ранее прокуратура Псковской области признала законным и обоснованным решение органа предварительного расследования о возбуждении уголовного дела в отношении главы Палкинского района Евгения Седова по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств при оплате ремонтных работ тротуара и автомобильной дороги в поселке Палкино.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, заказчик, выигравший подряд на ремонт дорог в районе, по просьбе Евгения Седова бесплатно отремонтировал еще ряд дорог и тротуаров. Однако, затем были выставлены счета на оплату произведенных ремонтных работ. При этом, якобы, работы выполнила другая фирма, по имеющейся информации, принадлежащая брату Евгения Седова. Причастные получить из бюджета деньги не успели, поскольку мошенническая схема была раскрыта.

Источник: Псковская Лента Новостей
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