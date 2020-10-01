Политика

Андрей Турчак: «Единая Россия» поддержит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия поддержит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Для «Единой России» принципиально важно, чтобы программа партии, основные просьбы избирателей, партпроекты были профинансированы и реализованы, поэтому работа над бюджетом была приоритетной, отметил он.

«Качественная медицинская помощь, эффективная социальная политика, ремонт культурных учреждений, развитие спорта, ремонт дорог и, конечно, поддержка села - это задачи партии, и мы добились, чтобы финансирование этих направлений было заложено в проекте бюджета. И эта работа будет продолжена», - сказал Андрей Турчак.

Генсекретарь партии заявил, что в ближайшее время вместе с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым он проведет встречу с вице-премьерами, а позднее - с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Важно не только добиться финансирования ключевых направлений развития страны и поддержки граждан, но и проконтролировать, чтобы все было сделано вовремя и качественно. «Единая Россия» и Правительство работают в одной команде, и у нас общая цель - забота, защита и благополучие наших граждан», - резюмировал секретарь Генсовета партии.