Стартовала регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России»

Регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России» открылось сегодня на сайте PG.ER.RU через «Госуслуги». Отдать голос за своего кандидата смогут совершеннолетние жители. 

«Единая Россия» на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В Псковской области для участия в предварительном голосовании заявились 68 участников. Среди них действующие депутаты областного Собрания, муниципальных Собраний, общественные деятели, представители бюджетных структур и ветераны специальной военной операции.

В том числе, в предварительном голосовании для участия в выборах в Государственную Думу примут участие действующий депутат ГД, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 апреля. Со дня выдвижения до 24 мая – агитационный период. Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Победители получат право представить партию на выборах, которые пройдут 18-20 сентября.

