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Политика

Суд признал незаконным решение о неудовлетворительной оценке деятельности главы Новоржевского района

30.11.2020 18:01|ПсковКомментариев: 2

Пушкиногорский районный суд сегодня, 30 ноября, удовлетворил в полном объеме иск главы Новоржевского района Софьи Пугачевой к Собранию депутатов Новоржевского района и признал незаконным решение Собрания депутатов от 1 июня 2020 года о неудовлетворительной оценке деятельности главы Новоржевского района Софьи Пугачевой за 2019 год с момента вступления в должность. Об этом написал в своем телеграм-канале руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Суд обязал также Собрание депутатов Новоржевского района опубликовать сообщение о решении суда в газете «Земля Новоржевская» в течение 15 дней с момента вступления решения суда в силу.

Ранее аналогичное решение было принято 4 сентября Опочецким районным судом по иску главы Пустошкинкого района Светланы Васильковой, также выдвинутой на должность главы района от «Яблока» в 2019 году, к Собранию депутатов Пустошкинского района. Суд признал незаконным решение Собрания депутатов о неудовлетворительной оценке деятельности главы района за 2019 год с момента вступления в должность и обязал Собрание опубликовать сообщение об этом решении в газете «Вперед» в течение 15 дней с момента вступления решения суда в силу.

12 ноября Псковский областной суд признал решение Опочецкого суда законным, и оно вступило в силу.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
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