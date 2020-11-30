Политика

Суд признал незаконным решение о неудовлетворительной оценке деятельности главы Новоржевского района

Пушкиногорский районный суд сегодня, 30 ноября, удовлетворил в полном объеме иск главы Новоржевского района Софьи Пугачевой к Собранию депутатов Новоржевского района и признал незаконным решение Собрания депутатов от 1 июня 2020 года о неудовлетворительной оценке деятельности главы Новоржевского района Софьи Пугачевой за 2019 год с момента вступления в должность. Об этом написал в своем телеграм-канале руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Суд обязал также Собрание депутатов Новоржевского района опубликовать сообщение о решении суда в газете «Земля Новоржевская» в течение 15 дней с момента вступления решения суда в силу.



Ранее аналогичное решение было принято 4 сентября Опочецким районным судом по иску главы Пустошкинкого района Светланы Васильковой, также выдвинутой на должность главы района от «Яблока» в 2019 году, к Собранию депутатов Пустошкинского района. Суд признал незаконным решение Собрания депутатов о неудовлетворительной оценке деятельности главы района за 2019 год с момента вступления в должность и обязал Собрание опубликовать сообщение об этом решении в газете «Вперед» в течение 15 дней с момента вступления решения суда в силу.



12 ноября Псковский областной суд признал решение Опочецкого суда законным, и оно вступило в силу.

