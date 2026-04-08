Секретарь реготделения «Единой России»: Работаем вместе с исполнительной властью

Консультации перед предварительным голосованием проходят как внутри партии, так и во взаимодействии с правительством Псковской области. Об этом рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».
По словам парламентария, вся эта работа является нормальной частью внутрипартийной жизни и не отменяет главного принципа — окончательное решение остается за гражданами на предварительном голосовании.
Отдельно Александр Козловский остановился на взаимодействии с правительством региона. Он напомнил, что депутаты всех уровней работают в унисон с исполнительной властью и не могут игнорировать мнение друг друга.
Парламентарий провел параллель с федеральным уровнем: работа Псковского областного Собрания неразрывно связана с правительством региона точно так же, как работа Государственной Думы связана с правительством Российской Федерации и президентом.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Ранее на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.
