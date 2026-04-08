Секретарь реготделения «Единой России»: Работаем вместе с исполнительной властью

Консультации перед предварительным голосованием проходят как внутри партии, так и во взаимодействии с правительством Псковской области. Об этом рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».

«Я не буду говорить, что такие встречи не проходят. Конечно, они проходят. Мы всегда встречаемся, общаемся между собой внутри партии, заручаемся поддержкой друг друга, корректируем наши действия. Потому что у нас работа коллективная», — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, вся эта работа является нормальной частью внутрипартийной жизни и не отменяет главного принципа — окончательное решение остается за гражданами на предварительном голосовании.

Отдельно Александр Козловский остановился на взаимодействии с правительством региона. Он напомнил, что депутаты всех уровней работают в унисон с исполнительной властью и не могут игнорировать мнение друг друга.

«Прямых, может быть, согласований у нас нет, но мы всегда работаем вместе, всегда понимаем, что это совместная работа. Даже депутаты не от партии «Единая Россия» общаются и с губернатором, и с внутренней политикой правительства. Эта работа постоянно идет», — пояснил депутат.

Парламентарий провел параллель с федеральным уровнем: работа Псковского областного Собрания неразрывно связана с правительством региона точно так же, как работа Государственной Думы связана с правительством Российской Федерации и президентом.

«Различные встречи проходят, обмен мнениями всегда есть», — резюмировал Александр Козловский.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Ранее на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.