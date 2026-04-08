Александр Козловский пригласил псковичей на форум «Единой России» в «Просторию»

В рамках проведения отчетной работы предварительного голосования «Единая Россия» планирует форумы по всей Российской Федерации, в том числе в Псковской области. О предстоящих мероприятиях рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».

По словам Александра Козловского, отчетные мероприятия партии сейчас проходят по всей стране в формате больших форумов — как по федеральным округам, так и на региональном уровне. Псковская область не исключение.

«Мы сейчас готовим свой отчетный форум, который пройдет 16 апреля в «Простории» в городе Пскове. Пожалуйста, приходите. Нам есть, что рассказать о том, что сделано за пять лет — какую работу мы проводили», — пригласил депутат. Он добавил, что партия реализовала множество проектов, поэтому отчет обещает быть содержательным.

Кроме того, парламентарий анонсировал федеральное мероприятие, которое состоится позже.

«У нас уже запланирован 28 апреля в Санкт-Петербурге федеральный форум. Планируется, что участие примет председатель партии Дмитрий Медведев, вице-премьеры, курирующих это направление, тоже там будут», — сообщил депутат.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Ранее на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.