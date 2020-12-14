Политика

Григорий Турчин не исключил своего участия в выборах в областное Собрание

Депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №1, руководитель регионального отделения «Партии дела» Григорий Турчин не исключил своего участия в выборах в Псковское областное Собрание в 2021 году. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

На вопрос, примет ли он участие в выборах следующего года, гость студии сказал: «Григорий Турчин наверняка пойдет, а на какие выборы, не знаю». Впоследствии он заметил, что более реальными для себя считает не выборы в Госдуму, а выборы регионального и муниципального уровня, не иcключив, что пойдет в областное Собрание по «псковскому» округу, в котором его хорошо знают как депутата гордумы.

Цель регионального отделения «Партии дела», по его словам — сформировать фракцию. Оппонентами «Партии дела» на выборах-2021, по его словам, станут все партии. «А кто станет нашими союзниками, пока ответить не могу. Буду прислушиваться к федеральному совету. Самодеятельность на местах ни к чему хорошему не приведет», - заметил гость студии.

Григорий Турчин пояснил, что на данный момент в региональном отделении партии состоят чуть больше 10 членов. «К сожалению, коронавирус ограничивает нашу работу по развитию деятельности. Кроме того, мы аккуратно подходим к подбору кандидатов в члены партии. К нам должны приходить те люди, которые болеют за город, а не за свои личные интересы», - подчеркнул он.

Григорий Турчин также отметил, что не назвал бы «Партию дела» оппозицией», а использовал бы слово «оппонент». «Это люди, которые желают своей стране развития и добра, а такие люди не могут быть оппозиции. Мы - здоровая сила, которая представляет интересы малого и среднего бизнеса».