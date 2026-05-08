«Дневной дозор»: Можно ли доверять опросам социологов сегодня?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «ВЦИОМ дает одни цифры, ФОМ другие. Можно ли доверять опросам социологов сегодня?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Избирательная кампания в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области набирает темп. Политические партии проводят форумы, предвыборные мероприятия, праймериз. Появляются первые политологические прогнозы, основанные на стартовых партийных рейтингах. Государственные и независимые социологические службы проводят замеры общественного мнения путем проведения социологических опросов, дабы понять колебания общественных настроений. На сегодняшний момент уже есть несколько сенсаций: на старте кампании рейтинг партии власти снижается, а рейтинги оппозиции - растут. Но насколько можно доверять данным социологических исследований в современной российской политической системе? Этот вопрос достаточно часто звучит на последних выборах. В нынешних реалиях это в особенности актуально, потому что грядут первые парламентские выборы, которые проходят в условиях специальной военной операции. За последние пять лет российский парламент принял достаточно много законов, которые ограничивают привычные нам по прежним временам политические свободы. В частности, сегодня фактически недопустима публикация негативной или критической информации о деятельности госорганов, это подпадает под статью о дискредитации публичной власти. Многие критики действующей власти, в том числе и независимые социологические службы, получили статус иноагентов.

Все эти факторы, естественно, влияют на мотивацию людей давать честные и объективные ответы на вопросы интервьюеров социологических служб. Поэтому и у некоторых экспертов, и у действующих политиковесть сомнения в том, можно ли сегодня в полной мере строить какие-то прогнозы на основании данных социологических исследований. Тем более, что сами данные сильно разнятся не только между государственными и независимыми социологическими службами, но даже между Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В условиях информационно зажатого общества, в котором мы живем, когда запрещены митинги и публичная критика власти, когда ряд оппозиционных лидеров получил статус иноагента — готово ли население честно и без опасений отвечать на вопросы социологов? Можно ли в нынешних условиях доверять официальным данным социологических исследований, в том числе и рейтингам политических партий?

Известный российский политолог Евгений Минченко наблюдает разнообразие социологических служб, которые и проводят разного рода опросы населения. Он рассказал о том, с чем может быть связана разница в опросах ФОМ и ВЦИОМ, однако, несмотря на некоторые расхождения, недоверия к итогам социологических опросов Евгений Минченко не испытывает.

«Я думаю, что у нас достаточно добросовестные социологи. Уже давно сформировался топ крупных компаний — в целом это ФОМ, ВЦИОМ и ИНСОМАР. Есть также компания, которая теперь получила статус иноагента, но при этом имеет длительную репутационную историю — "Левада‑Центр"*. И ещё молодая амбициозная компания — Russian Field. У этих организаций разные подходы к методологии. Более того, им начинают наступать на пятки закрытые социологические опросы, которые используют интернет. Здесь, наверное, доминирующим игроком является ОМО "Диалог". Если сопоставлять все эти данные — особенно если имеешь еще доступ к данным есть доступ к результатам опросов, что организовывает ФСО, у них своя социологическая служба, мы видим, что в принципе они так или иначе бьются в связи с разной методикой. Например, у ФОМа используются поквартирные опросы, у ВЦИОМ - телефонные, есть определенные разрывы, связанные с выборкой. Но в целом показатели остаются примерно на одном уровне. Поэтому, честно говоря, у меня нет оснований сомневаться в добросовестности российских социологов. Во всё время существования социологии рейтинги политических партий меняются от недели к неделе. На это влияет огромное количество разнообразных факторов. Именно этим и занимается наука социология — в том числе объясняет причины такой динамики. Вот если бы рейтинги не менялись от недели к неделе, тогда можно было бы заподозрить недобросовестность социологов. Но, слава Богу, этого не происходит».

Сегодня некоторые либеральные политики и независимые от власти политологи критично высказываются о современной социологии, они считают, что с учетом ограничения политических свобод и жесткого контроля над информационным пространством об объективной социологии не может идти и речи, так как люди боятся высказывать свою истинную позицию. А государственной социологии верить нельзя, она зачастую решает пропагандистские задачи. Поэтому мы решили обратиться к одному из наиболее известных политологов, занимавшемуся выборными проектами с начала 90-х годов, создателю первой российской PR-компании «Никколо М» Игорю Минтусову, который может сравнить сегодняшние выборы с теми, что были 30 лет назад.

Он убежден, что доверять данным социологических опросов можно только в том случае, если их проводили социологические службы с хорошей профессиональной репутацией. Он рассказал о тех важных моментах, на которые стоит обращать внимание при оценке того или иного опроса общественного мнения на достоверность.

«Лично я, как эксперт, доверяю опросам пяти компаний — в первую очередь всероссийских. Какие профессиональные расхождения бывают и о чём не знает обычная публика? Во‑первых, при проведении рейтингов важно различие между открытым и закрытым вопросами. Открытый вопрос — это когда респонденту не предлагают вариантов ответа. Например, задают: "Какому политику в России вы доверяете?" — и человек называет то, что считает нужным. Закрытый вопрос предполагает тот же самый вопрос, но с готовым списком конкретных фамилий. При этом в закрытых вопросах рейтинги политиков всегда выше, чем в открытых. Я скорее доверяю опросам этих центров, но всегда обращаю внимание на формулировки вопросов, метод проведения опроса, время его проведения и объём выборки — это важные параметры, от которых зависят нюансы результатов. И главное, на мой взгляд, — именно тип вопроса: открытый или закрытый».

Руководитель регионального исполкома Санкт-Петербургского отделения «Единой России», профессиональный политтехнолог и политический психолог Александр Серавин доверяет данным социологических исследований и считает, что та динамика, которую сейчас показывают рейтинги политических партий, абсолютно естественна, особенно в преддверии грядущих выборов.

«Доверять социологии, безусловно, необходимо, ведь это прогноз, который выдают избиратели. Поэтому социология — это база, на которой всё основывается, в том числе представления о прогнозируемом будущем. При этом сейчас особо ничего не поменялось: динамика сохраняется у различных партий — и это очень живой процесс. Например, сейчас подрастает партия «Новые люди». У «Единой России» все достаточно хорошо. Всё это — рабочие моменты текущего политического сезона».

Несмотря на то, что сейчас не все респонденты стремятся отвечать на вопросы социологических исследований и не все дают свои ответы искренне, по мнению практикующего социолога Наталии Мельниковой, те инструменты, которые есть у современной социологии, позволяют давать качественные прогнозы и репрезентативные данные. Она поделилась мнением о том, почему у некоторых граждан может возникать ощущение недостоверности данных опросов общественного мнения.

«Люди доверяют или не доверяют, исходя из того, как они воспринимают те данные, которые они получают. Они смотрят на то, кто их публикует, своеобразно интерпретируют вопросы, которые задаются. Но социология — это довольно тонкая наука, причем это не градусник, а история, которая смотрится всегда в динамике. То есть для того, чтобы понять, лучше в том или ином регионе стал у партии рейтинг или хуже, нужно смотреть, какой он у нее был до того. Год назад, два года назад, три года назад. Как сформулированы опросы, кем они проводились, как сделана анкета? Это опрос, который проводится на улице, или это опрос, который проводится поквартирно, или это опрос телефонный? У каждого из этих методов есть свои ограничения, свои погрешности. И это всегда нужно учитывать. Единственное, люди в этом не разбираются. Они смотрят, читают, и журналисты, главное, в этом не разбираются, они смотрят так, как они понимают вопросы, исходя из собственных представлений о добре и зле, и в результате восприятие реальность получается искаженным. Социологическим опросам доверять можно, если это опытная команда, авторитетная исследовательская группа, и даже тогда, когда люди видят разницу между данными опросов больших компаний, таких как ФОМ. Чаще всего это не разница в данных, это разница в интерпретации того, как люди это понимают».

Политтехнолог, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков считает достаточно естественным то, что рейтинги партий в последнее время весьма часто меняются, зачастую на это влияют недавно происходящие события, связанные с той или иной партией. Илья Стрелков рассказал о том, почему социологическим исследованиям он верит.

«Моё мнение таково: во‑первых, социологические опросы крайне необходимы в различных политических структурах. Они помогают ответственным за организацию партийной работы понимать, как дальше выстраивать взаимодействие с избирателями. Во‑вторых, лично я знаю три организации, которым реально можно доверять: это ВЦИОМ, ФОМ и социологическая группа ИНСОМАР. Я всегда читаю Telegram‑каналы этих трёх организаций и изучаю данные на их сайтах — и сравниваю результаты. В целом по стране наблюдается достаточно стабильная картина, которая позволяет сделать вывод: этим компаниям можно доверять, а их данные — использовать в дальнейшей работе. Например, 1 мая прошло крупное мероприятие партии "Единая Россия" на Северо‑Западе — форум "Есть результат". Понятно, что после этого в СМИ появилось много информации о событии, и на этом фоне произошёл рост рейтингов: уважаемые политики начали высказываться по теме. Аналогичная ситуация возникает и в других случаях. Допустим, когда в Пскове проходит мероприятие с участием Слуцкого (Леонид Слуцкий, глава партии ЛДПР - ред.), мы видим, что в этот период может подняться рейтинг ЛДПР — и так далее».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, в прошлом социолог Виктор Остренко поделился мнением о том, чем могут быть вызваны изменения в рейтингах политических партий в текущих реалиях, а также рассказал, существует ли у людей нежелание участвовать в социологических опросах.

«Любые социологические данные отображают действительность в моменте. Поэтому, если мы сегодня говорим конкретно про рейтинги политических партий, то, скорее всего, тенденция, которая отражает социологические исследования на данный момент, именно такая. Если рассматривать какую-то перспективу, связанную с изменениями, связанными с рейтингами, то они, конечно же, будут меняться в связи с конъюнктурой, с внешними различными факторами, которые влияют на отношения к деятельности политических партий и высказанных оценках. И в том числе это будет зависеть от активности электорального процесса, который будет происходить в ближайшие несколько месяцев. Поэтому в моменте, если это авторитетные социологические исследовательские центры, то, конечно же, доверять стоит, потому что процедура получения этих данных, технология - объективно отражает действительность. Существует ли у людей закрытость или нежелание давать объективные ответы? Зачастую, конечно же, при теории больших чисел значительную часть подобного рода случаев можно отсечь. И таким образом можно скорректировать сами данные, исходя из тех показателей, которые получают статистическим методом наши социологи. Но как социальное явление, о котором вы говорите, его можно выявить не только через массовые опросы, но и через так называемые качественные социологические исследования. Это фокусированные групповые интервью, которые действительно раскрывают уровень опасения и уровень настороженности и тревоги в обществе. Массовые опросы тоже это фиксируют, поэтому лучше всего смотреть с корреляцией».

Исследования общественного мнения вещь сложная и неоднозначная, такого мнения придерживается российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. В контексте социологических исследований у него возникают определённые сомнения относительно методов, используемых в их проведении. Да, по мнению Дмитрия Солонниова, ни ВЦИОМ, ни ФОМ не искажают результаты общественных опросов, однако и на 100% достоверными их тоже назвать нельзя.

«Много лет говорят о том, что социология находится в кризисе, потому что респонденты активно говорят неправду на опросах. И проверить, врёт человек или нет, практически невозможно. Социологи имеют дело с теми ответами, которые они получили, — они их анализируют. Важный момент для нынешней ситуации в нашей стране — это способ проведения исследований. Сейчас в основном все исследования — это телефонные опросы. При этом все, кто их проводит, честно говорят, что количество отказов в опросах достигает 80%. Соответственно, когда речь идёт об анализе полученных результатов, то это 20% из тех, кому позвонили. Принято считать, что это релевантно, объективно, и на этом основании можно судить о всей генеральной совокупности — про всех людей старше 18 лет можно судить по тому, что сказали вот эти 20%. Это вопрос сомнительный, на мой взгляд, потому что если человек отказывается говорить, какую партию он поддерживает, или вообще отказывается говорить, поддерживает он президента или нет, — и мы оцениваем только тех, кто согласился отвечать на вопросы о поддержке той или иной партии и согласился отвечать на вопросы о поддержке президента, на мой взгляд, не совсем честно говорить, что остальные думают также».

В сегодняшней программе наши эксперты — известные политологи, технологи и социологи — размышляли о том, можно ли в нынешних условиях доверять официальным данным социологических исследований, в том числе и рейтингам политических партий. По итогам программы можно сделать вывод о том, что к данным социсследований нужно подходить очень аккуратно. Часто социологические опросы используются не для объективной оценки общественного мнения, а для его формирования, поэтому наши собеседники советуют опираться на несколько источников и социологических служб. Ситуация с политическими рейтингами динамична, она меняется день ото дня, и те показатели, которые мы видим на старте, сильно отличаются от тех, которые все мы будем наблюдать в финале.

Александра Братчикова