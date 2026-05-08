Два новых кандидата выдвинулись на предварительное голосование «Единой России»

Список участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание депутатов пополнили два человека. Таким образом, общее количество кандидатов в депутаты Госдумы и регионального парламента в Псковской области составляет в настоящее время 133 человека. Информация об этом размещена на официальном сайте партии.

Педагог-библиотекарь Великолукского механико-технологического колледжа Ирина Михеева выдвинулась в региональной группе №6.

Учитель начальных классов Псковской инженерно-лингвистической гимназии Анастасия Зарипова заявлена на предварительное голосование в составе региональной группы №1.

Напомним, президиум Генерального совета «Единой России» принял решение о продлении до 14 мая срока подачи документов для выдвижения участников предварительного голосования.