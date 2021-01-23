Политика

Глава СПЧ не увидел нарушений в задержаниях на несогласованных акциях

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что не видит нарушений в задержаниях на несогласованных акциях протеста, которые прошли сегодня, 23 января, по всей России. Об этом сообщается на сайте СПЧ.



Источник: www.president-sovet.ru

«Эти акции незаконны. Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения. Это что первые задержания у нас? Это не первые несогласованные митинги. Обычно это заканчивается тем, что составляют акт об административном правонарушении и отпускают. Я уверен, что и сейчас, если не будет каких-то провокаций, столкновений с полицией, точно так же произойдет», - высказался Валерий Фадеев.

Кроме того, он призвал тщательно расследовать «вовлечение» несовершеннолетних в мероприятия. Кроме того, глава СПЧ увидел в этом вмешательство извне.

«Специалисты по интернету говорят, чтобы развернуть такую кампанию, требуются значительные деньги либо помощь со стороны платформы, это очень серьезная операция. Я считаю, что вовлекать несовершеннолетних в подобного рода акции, по крайней мере, безответственно», - подчеркнул Валерий Фадеев.

Напомним, сегодня, 23 января, по всей России, в том числе и в Пскове, прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. СКР возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.