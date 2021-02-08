Политика

Игорь Романов намерен участвовать в выборах главы Порховского района

Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов подал документы в территориальную избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата для участия в выборах главы Порховского района. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«Процедура приема документов и открытие специального избирательного счета с уведомлением избирательной комиссии составило чуть больше часа! Ждем процедуры регистрации в качестве кандидата!» - написал он.

Напомним, что необходимость в проведении досрочных выборов возникла в связи со смертью главы района Виктора Степанова.

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Выборы главы Порховского района назначены на 11 апреля. Период выдвижения кандидатур для участия в выборах стартовал 20 января, период регистрации кандидатов продлится с 14 февраля до 18:00 1 марта.