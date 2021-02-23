Александр Котов рассказал о своем отношении к Навальному

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 февраля рассказал о своем отношении к оппозиционеру Алексею Навальному.

«Я не считаю Навального тем человеком, который заслуживает внимания с точки зрения каких-то властных перспектив. Он, наверное, может быть хорошим оппозиционером, он, наверное, может достойно критиковать власть, вести борьбу с коррупцией, все это у него есть. Но я не считаю его перспективным политиком, которого можно рассматривать у какой-то более-менее серьезной власти. Это моя точка зрения. Но есть те, кто его поддерживают», - сказал спикер регионального парламента.

Александр Котов не исключил, что протестная волна отразится на избирательной кампании. «Отразится, в том числе, каким-то образом и на рейтинге партий, всех партий. Вопрос в том, насколько это будет серьезным. Навальный - это федеральная повестка, на самом деле, если внимательно на это посмотреть. Все, что касается проблем, связанных с жителями Псковской области, вижу, как на это реагирует губернатор, как на это реагируют органы исполнительной власти области, Псковское областное Собрание депутатов. И если есть сегодня претензии к власти, если есть сегодня конструктивная критика в адрес власти, - поверьте, это не проходит незамеченным. Я сейчас не хочу оправдывать власть любого уровня, не хочу говорить о том, что мы делаем все возможное и ничего сделать больше не можем, потому что таковы объективные обстоятельства, я не хочу об этом говорить. Есть у нас проблемы. Мы их видим, мы знаем, как работать с этими проблемами. Я считаю, что мы можем добиться прогресса в том случае, когда будем к этому подходить взвешенно, рационально. Естественно, перемены нужны, но они должны происходить эволюционным путем. Я очень бы хотел, чтобы в результате выборов к власти приходили серьезные, ответственные, имеющие за спиной определенный жизненный опыт, профессиональный багаж люди. Если мы этого добьемся, поверьте, у нас будет все хорошо», - заключил Александр Котов.