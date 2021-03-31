Политика

Лев Шлосберг об участии в парламентских выборах: Рассматриваю выдвижение в округе в Москве

Председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Лев Шлосберг рассматривает возможность выдвижения на выборы депутатов Госдумы по одному из московских округов. Об этом политик сообщил в среду, 31 марта.

«Друзья, получил много вопросов о моей кампании по выборам в Государственную Думу. Благодарен за интерес. Я рассматриваю выдвижение в округе в Москве, естественно, от «Яблока», и в федеральном списке партии. Решение по округу пока не принято, обсуждение идет с прошлого года. Спасибо всем, кто поддерживает моё решение», - написал Лев Шлосберг в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее «Открытые медиа» сообщили о намерении руководителя псковского отделения «Яблока» участвовать в парламентских выборах в Преображенском округе столицы.

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«В случае, если Шлосберг выдвинется в Госдуму в Москве, от Пскова в нижнюю палату может пойти его соратник и депутат областного парламента Артур Гайдук, победивший кандидата от ЕР на довыборах в 2019 году. Он же, вероятно, поведет список партии на выборах в региональное собрание в этом году», - сообщило издание.