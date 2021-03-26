Политика

СМИ: Лев Шлосберг планирует пойти на выборы в Госдуму по одномандатному округу Москвы

Глава Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг планирует пойти на выборы в Госдуму по одномандатному округу Москвы. Об этом сообщает сайт «Открытые Медиа».

О том, что лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании, один из самых известных политиков в этой партии Лев Шлосберг планирует выдвинуться на выборах в Госдуму по одному из московских одномандатных округов, порталу рассказал источник, знакомый с ходом подготовки партии к избирательной кампании в Москве, а также подтвердили два собеседника в партии.

«Шлосберг давно стал федеральным политиком, а не только псковским, объяснил эти намерения один из собеседников издания. В случае, если Шлосберг выдвинется в Госдуму в Москве, от Пскова в нижнюю палату может пойти его соратник и депутат областного парламента Артур Гайдук, победивший кандидата от ЕР на довыборах в 2019 году. Он же, вероятно, поведет список партии на выборах в региональное собрание в этом году», - сообщает издание.

Лев Шлосберг сказал «Открытым Медиа», что не комментирует сейчас вопросы выборов депутатов Государственной Думы. Артур Гайдук заявил, что решение о выдвижении будет приниматься коллегиально, до тех пор он не может ничего комментировать.

По информации издания, Лев Шлосберг рассматривает для выдвижения Преображенский округ Москвы (№ 205). Со ссылкой на собеседников в «Яблоке», сайт «Открытые Медиа» сообщает, что в руководстве партии были недовольны публичным письмом Шлосберга к основателю партии Григорию Явлинскому, где была раскритикована его резонансная статья с осуждением Алексея Навального. Федеральное бюро партии, в которое Шлосберг не входит, единогласно поддержало своего неформального лидера. Руководство партии пока не дало своей оценки намерению Шлосберга идти на выборы в Москве. Окончательное решение принимает предвыборный съезд.