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Блоги / Александр Савенко

Нормальные герои всегда идут в обход

30.03.2021 19:42|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

 

Здравствуйте! Усаживайтесь поудобнее - будем говорить о самом важном в региональной политике и разбираться в том, что происходит.

Минувшая неделя была интересна тем, что стартовали процессы, которые в не таком уж далеком будущем могут привести к изменению политического пейзажа. И прежде всего, следует сказать, что глава администрации Пскова Александр Братчиков заявился на участие в процедуре предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в областное Собрание.

Это не неожиданность: о планах сити-менеджера в кулуарах говорили уже давно. Однако надо было дождаться официального шага - и вот он сделан. Александр Братчиков претендует на то, чтобы стать представителем партии на выборах по третьему одномандатному округу. В случае успешного прохождения всей дистанции выборного марафона, он получит мандат и таким образом вернется в число депутатов регионального парламента (что, в свою очередь, означает: уже в ближайшие полгода встанет вопрос, кто займет место Александра Братчикова в администрации). Напомню, что ранее на протяжении 10 лет (с 2007-го по 2017-й) Александр Братчиков был депутатом Собрания четвертого, пятого и шестого созывов - ушел три с половиной года назад, чтобы в качестве члена «команды Михаила Ведерникова» возглавить администрацию Пскова.

Много чего произошло за эти три с лишним года - начиная уходом главы города Ивана Цецерского и вхождением в муниципальный властный тандем Елены Полонской и заканчивая новыми подходами в управлении региональной столицей.

«Чтобы заниматься законотворческой деятельностью, полезно до этого поработать в органах исполнительной власти, чтобы понимать, как устроена эта система. Это позволяет более объективно подходить к принятию решений», - прокомментировал свое выдвижение на праймериз Александр Братчиков. Впрочем, повторюсь, чтобы вернуться в Собрание - ему предстоит еще пройти всю предвыборную дистанцию. Финиш в сентябре, а старт уже дан. И не только в «Единой России», но и в оппозиционных объединениях. Одно из традиционных свидетельств вхождения партийцев в избирательную кампанию - активизация действующих депутатов. Вот и прошедшая в минувший четверг сессия областного Собрания ознаменовалась бойкими выступлениями представителей всех, без исключения, партийных фракций. В рамках парламентского часа обсуждали проблему качества воды, и свои пять копеек вставили коммунисты Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов, руководитель регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, а также многие другие их коллеги. Впрочем, то, что партийцы активничают на сессиях в год выборов - это, конечно же, никакая не новость. Новость тут в том, что бойко задавал вопросы даже яблочник Артур Гайдук. Парламентские репортеры, много лет следящие за его работой в Псковской гордуме и областном Собрании, не дадут соврать: выступления Артура Марковича - явление нечастое, к записным спикерам врача скорой помощи при всем желании не отнесешь. А тут он брал слово, более того - вступил в полемику с председателем областного Собрания Александром Котовым.

Артур Гайдук (прерывая Александра Котова): … какие тонкости?

Александр Котов: Секундочку! Дайте мне договорить. Не перебивайте меня, пожалуйста.

Артур Гайдук: Но вы же меня перебивали!

Александр Котов: Я говорю сейчас. Вы меня не перебиваете.

Вот такую метаморфозу мы наблюдали на сессии в конце прошлой недели, а уже в понедельник в СМИ появилась информация о том, что Артур Гайдук может стать кандидатом от «Яблока» на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу. И он же, вероятно, поведет список партии на выборах в региональное собрание. И это еще одно возможное изменение, о котором я сказал в начале программы.

А как же бессменный лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг, спросите вы? В той же публикации в «Открытых медиа» высказывается версия, согласно которой главный псковский яблочник может пойти на выборы в Госдуму по одномандатному округу Москвы.

Аргументов в пользу такого решения - несколько. Во-первых, Шлосберг уже давно стал одним из самых известных российских яблочников и федеральным (а не псковским) политиком. То есть он перерос региональный уровень - и как тот герой кинофильма может сказать: «В Москву ехать надо, там вся сила». Именно там, в столицах, а не в Псковской области - электорат российских либералов. И шансы получить более высокие проценты - тоже там. Ведь сколько может получить Лев Шлосберг в Пскове? Вернее, сколько он получал прежде, на предыдущих парламентских выборах в одномандатном округе. В 2016-м набрал менее 6 процентов, занял тогда пятое место, уступив единороссу Александру Козловскому, ныне покойному коммунисту Александру Рогову, эсеру Олегу Брячаку и элдэпээровцу Антону Минакову. На предыдущих выборах, которые проходили аж в 2003 году (это когда еще генерала-единоросса Алексея Сигуткина выбирали депутатом), Лев Шлосберг набрал по итогам голосования в одномандатном округе значительно меньше - в районе двух процентов, и был тогда только восьмым. Вряд ли в этом году он мог бы значительно улучшить свои результаты и бороться за мандат; это в том случае, если бы преодолел все барьеры (то, что они на его пути появятся - сомнений не вызывает). А в Москве шансов больше. Преображенский избирательный округ (№205), в который «Открытые медиа» сватают псковского яблочника, относится к числу пяти столичных округов, которые, по мнению политологов, будут самыми трудными для провластных кандидатов. Действующим депутатом там является мало кому известный единоросс Антон Жарков, при этом прогнозируется участие в избирательной кампании коммуниста, экс-депутата Сергея Обухова. Любопытно, что «Справедливую Россию» в этом округе вновь может представить Анатолий Вассерман - ну да, тот самый эрудит и интеллектуал по прозвищу «Онотоле». На прошлых выборах он был в Преображенском округе вторым - набрал порядка 20 процентов.

Так что, если вдуматься, логика в этом походе яблочника на Москву под песню «Нормальные герои всегда идут в обход» вроде бы есть. Но, с другой стороны, пока версия выглядит, на мой взгляд, достаточно сомнительно - сама новость, можно сказать, вилами по воде писана. И я даже не буду говорить о том, что никогда такого не было, чтоб Лев Шлосберг участвовал в кампаниях в одномандатных округах за пределами нашего региона. К тому же нелюбовь Льва Марковича к Москве общеизвестна: сосчитать, сколько раз в последние годы он заявлял, что не любит столицу, невозможно. Но дело не в этом - как уже было сказано, и с регионального уровня приходит время подниматься, и свою нелюбовь к кому-либо или к чему-либо профессиональный политик конечно должен преодолевать (да и потом - кто ж у нас любит Москву?). Главное тут в ином. Но прежде чем сказать об этом, следует обратить ваше внимание на еще одну деталь, а именно на то, что публикация о планах Льва Шлосберга появилась в СМИ Михаила Ходорковского. Отчего на память сразу приходит другая история, почти пятилетней давности. В 2016-м, незадолго до парламентских выборов, Ходорковский неожиданно запустил проект по отбору кандидата в президенты России, которого он готов был поддержать на выборах 2018 года - и там Шлосберг в тройке был с Навальным и Ройзманом. Проект выглядел странным - и псковский яблочник, помнится, говорил, что относится к этой затее с недоумением. Приведу здесь слова Льва Марковича почти пятилетней давности. «Сам проект очень странный... Я к этому отношусь с недоумением, поскольку президентская кампания будет после парламентской. Если предположить, что целью организаторов проекта было начать общественную дискуссию, то время для этого они выбрали очень странное - за несколько дней до выборов в Госдуму», - удивлялся в 2016-м несостоявшийся кандидат в президенты-2018. И вот теперь - новость о возможном выдвижении Шлосберга в Москве, как уже было сказано, в СМИ господина Ходорковского - и тоже за несколько дней до значимого для яблочников события. Уже в эти выходные пройдет съезд партии. Что вновь рождает вопросы: зачем, кому выгодно, кто вообще стоит за этим вбросом информации в СМИ?

Что до предстоящего в уик-энд съезда, то его делегаты будут обсуждать партийную реформу, которая затевается руководством организации и помимо прочего (или - прежде всего) призвана сохранить существующее положение дел, поставить заслон на пути у тех, кто выступает за какой-то совершенно иной путь «Яблока». Напомню, что Льва Шлосберга как раз и относят к радикальному крылу, дважды за последние годы он претендовал на пост председателя «Яблока» и оба раза становился вторым, то есть делегаты выборных съездов с подачи федерального партийного руководства ставили шлагбаум на его пути к этому политическому Олимпу. В последнее время и без того непростые взаимоотношения «отца-основателя» партии Григория Явлинского и председателя «Яблока» Николая Рыбакова с одной стороны и Льва Шлосберга с другой стали еще сложнее. И неслучайно один из источников «Открытых медиа» отмечает, что у Шлосберга могут возникнуть сложности на пути к выдвижению от партии. По словам собеседника издания, в руководстве организации были недовольны публичным письмом Шлосберга к Явлинскому, где была раскритикована его резонансная статья с осуждением Навального. Федеральное бюро «Яблока» единогласно поддержало своего неформального лидера. Собеседник издания отвечает, что руководство партии пока не дало своей оценки намерению Шлосберга идти на выборы в Москве. Так или иначе, вопрос «Что дальше?» становится всё более актуальным.

Впрочем, окончательное решение принимает предвыборный съезд, а он, повторюсь, впереди.

А уже через несколько дней, в эти выходные, пройдет съезд партии. В этой связи, кстати, авторитетный телеграм-канал Незыгарь пишет: мол, «нельзя исключать, что Льва Шлосберга не только не станут выдвигать в Госдуму, по любому округу, а вообще рекомендуют сложить с себя полномочия руководителя Псковским региональным отделением партии Яблоко». Так что набираемся терпения, или, как принято говорить, запасаемся попкорном и следим за событиями. Посмотрим, по какому сценарию они будут развиваться - и как Лев Шлосберг будет выходить из крайне непростой ситуации. Об этом поговорим уже как-нибудь в другой раз.

На сегодня это всё. Я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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