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Политика

Названа «тройка», которая возглавит список ЛДПР на выборах в Псковское областное Собрание

20.04.2021 15:31|ПсковКомментариев: 0

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове назвал «тройку» кандидатов, которая возглавит партийный список ЛДПР на сентябрьских выборах в Псковское областное Собрание.

Так, под номером 1 пойдет лидер партии Владимир Жириновский, под номером 2 — сам Антон Минаков (напомним, он также планирует идти в Госдуму по одномандатному округу) и под номером 3 — депутат областного Собрания Сергей Литвиненко. Кроме того, либерал-демократы планируют выставить на выборы кандидатов по всем одномандатным округам.

Напомним, в связи с сокращением численности депутатов регионального парламента, которое начнет действовать в следующем созыве, число одномандатных округов в Псковской области сокращено до 13. «Желающих идти на выборы у нас было намного больше, чем вакантных мест, и это позволило нам выбрать лучших из лучших. Поэтому мы идем на выборы сильной командой, бороться за победу будем на всех округах», - отметил Антон Минаков. Отвечая на вопрос, на какие округа партия делает главные ставки, он пояснил, что либерал-демократы будут бороться за кресло депутата-одномандатника в округе, в состав которого входит Себежский район. Кандидатом здесь партия выдвигает Алексея Харлашина. У него уже есть опыт участия в выборах, а прошлогодние выборы главы Себежского района, напомнил Антон Минаков, ознаменовались крупным скандалом.

«Мы считаем, что в Себежском районе выборы прошли с нарушением законодательства, поскольку бюллетени на досрочном голосовании и в день голосования отличались по спискам кандидатов. Порядка 50% на выборах проголосовали досрочно по одному списку, а в день голосования 13 сентября 2020 - по другому, - напомнил гость студии позицию либерал-демократов. - Мы сказали: либо давайте устраивать заново досрочное голосование, либо отменять результаты. На уступки нам не пошли, поэтому нам ничего не оставалось, как подать в суд».

История, по словам Антона Минакова, не закончена. «Не то чтобы рана не заживает - мы просто хотим добиться справедливости. Судебные тяжбы продолжатся, нами будет подан очередной иск», - заключил он.

Теги: #псковское областное собрание #Госдума #ЛДПР #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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