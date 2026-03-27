Дмитрий Белюков выдвинулся на предварительное голосование «Единой России»

Депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков подал документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в областное Собрание по одномандатному округу 5, которые пройдут в сентябре. Информацию об этом разместила партия «Единая Россия» на своём официальном сайте.

С 2017 по 2022 Дмитрий Белюков являлся депутатом Великолукской городской Думы шестого созыва.

С сентября 2022 года по настоящее время является депутатом Великолукской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу № 1. Член партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что на предварительное голосование выдвинулось 11 кандидатов.

Напомним, что Александр Козловский также подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России».