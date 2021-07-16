Игорь Сопов: Голосования «на пеньках» в Псковской области не будет

Голосования «на пеньках» в Псковской области не будет. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 июля.
«В этом году голосование "на пеньках" будет производится только в Эстонии, потому что в начале августа в Эстонии проходят выборы короля сету. Именно там голосование "на пеньках" будет проходить. И пеньки там есть. А в Псковской области голосования "на пеньках" не будет, как и во всей Российской Федерации», - сказал Игорь Сопов.
Игорь Сопов напомнил, что выборы в регионе пройдут 17, 18 и 19 сентября. «Начинаем голосовать в пятницу в 8.00 и заканчиваем в воскресенье в 20.00. За эти три дня максимальное количество избирателей сможет найти время и прийти проголосовать», - отметил он.
Особое внимание председатель облизбиркома обратил на то, что торговля на избирательных участках будет запрещена.
В эту выборную кампанию на территории региона будут работать 26 территориальных избирательных комиссий и 609 участковых избирательных комиссий. Всего на территории Псковской области проживают 518 029 избирателей.