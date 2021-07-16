Политика

Игорь Сопов: Голосования «на пеньках» в Псковской области не будет

Голосования «на пеньках» в Псковской области не будет. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 июля.

«В этом году голосование "на пеньках" будет производится только в Эстонии, потому что в начале августа в Эстонии проходят выборы короля сету. Именно там голосование "на пеньках" будет проходить. И пеньки там есть. А в Псковской области голосования "на пеньках" не будет, как и во всей Российской Федерации», - сказал Игорь Сопов.

Кроме того, в этом году в регионе не будет электронного и досрочного голосования. Все избиратели, которые не могут проголосовать по месту жительства, уезжают в другую часть области или за ее пределы, со 2 августа имеют право через госуслуги, МФЦ, ТИКи и УИКи написать заявление и переписать себя на тот участок, где будут находиться в момент трехдневного голосования, рассказал председатель облизбиркома.

Игорь Сопов напомнил, что выборы в регионе пройдут 17, 18 и 19 сентября. «Начинаем голосовать в пятницу в 8.00 и заканчиваем в воскресенье в 20.00. За эти три дня максимальное количество избирателей сможет найти время и прийти проголосовать», - отметил он.

Особое внимание председатель облизбиркома обратил на то, что торговля на избирательных участках будет запрещена.

В эту выборную кампанию на территории региона будут работать 26 территориальных избирательных комиссий и 609 участковых избирательных комиссий. Всего на территории Псковской области проживают 518 029 избирателей.