Политика

В Псковской области «Новые люди» собрали более тысячи подписей в свою поддержку

Представители партии «Новые люди» собрали уже более тысячи подписей в свою поддержку на этапе предвыборной подготовки. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил руководитель регионального отделения партии Александр Борский.

«Начали этап (сбора подписей — ред.) мы, честно говоря, с трудом, ведь это был первый опыт у наших активистов, пришлось их подготовить. Однако, спустя неделю мы увидели рост по количеству подписей в день. Сейчас уже собрали чуть более тысячи, по плану мы вписываемся в тот показатель, который должны закрыть в отведенный нам период», - рассказал руководитель регионального отделения партии.

Он также добавил, что «Новые люди» участвуют не только в выборах в Псковской областное Собрание и Государственную Думу, но и выборах глав Куньинского и Новосокольнического районов. Выдвигается на последние кандидат политических наук Андрей Маковский.

«Для нас эти выборы — возможность познакомиться с жителями региона. Пока наша основная деятельность разворачивается в Пскове, есть отдельные активисты в Великих Луках, а вот область мы не всегда успеваем затрагивать. Но хоть мы и участвуем в выборах первый год, мы хотим быть везде, при этом не только количественно», - подчеркнул Александр Борский.

По его словам, в партии сейчас «много молодого заряженного актива, который хочет выпускать свою энергию не только в словах, но и в действиях».

«Сейчас достаточно сложная эпидемиологическая ситуация, но мы находим выходы, работаем через петиции, пикеты, ищем насущные проблемы местных жителей. Так, на Зевеличье мы боремся с борщевиком: собираем жалобы от жильцов разных домов, находим владельцев территорий, на которых растет борщевик, ведь зачастую они не принадлежат городу. В городе есть случаи, когда дети и взрослые получали ожоги от борщевика, мы связываемся с людьми, узнаем, есть ли у них медицинские заключения об этом. Мы будем продвигать эту тему, чтобы в рамках города за этим следили, чтобы власти обязались проконтролировать и оградить жизнь людей от борщевика», - добавил Александр Борский.