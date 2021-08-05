На выборы главы Куньинского района зарегистрированы пять кандидатов

На должность главы муниципального образования «Куньинский район» зарегистрированы пять кандидатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
В список зарегистрированных кандидатов вошли:
- Наталья Бельская (выдвинута Псковским региональным отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России);
- Михаил Иванов (выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области);
- Олег Лебедев (выдвинут Куньинским районным местным отделением Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»);
- Андрей Маковский (выдвинут Региональным отделением в Псковской области политической партии «Новые люди»);
- Игорь Романов (выдвинут Региональным отделением в Псковской области всероссийской политической партии «Партия Роста»).
Территориальная избирательная комиссия Куньинского района единогласно приняла решение об отказе в регистрации Алексея Орлова кандидатом на должность главы Куньинского района, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения (по причине нарушения порядка сбора подписей избирателей).