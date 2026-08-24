Рейтингомер: приговор Шлосбергу*, область тьмы и министр без и. о.

Салют! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Лев Шлосберг*

Минус пять получает заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг*. Тем самым отмечаем суровый приговор, вынесенный в суде яблочнику. Он признан виновным в распространении фейков и дискредитации Вооруженных сил России и приговорен к более чем 11 годам лишения свободы.

-4 Сабир Агамалиев

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Минус четыре ставим директору Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Сабиру Агамалиеву из-за огромного количества жалоб и негатива в соцсетях по поводу отсутствия электричества и внятных ответов энергетиков на вопросы людей, которые сутками сидят без света. Понятно, что это - последствие стихии, но выкладываемые энергетиками малоинформативные видео и общие слова вместо конкретных планов только раздражают народ.

-3 Андрей Беляев

Тройку отправляем главе администрации Великих Лук Андрею Беляеву. Причина — в жестком губернаторском нагоняе. Как выразился Михаил Ведерников, после поездки в город остался «очень неприятный осадок (причем и в буквальном смысле тоже)»: Великие Луки выглядят неухоженными, немытыми, нуждаются в генеральной уборке, а руководство равнодушно и небрежно относится к своим прямым обязанностям. «Время разъяснений и переходные сроки уже давно закончились. Дальше наводить порядок будем вместе с органами прокуратуры», - пообещал губернатор.

-2 Сергей Колесников

Двойку забирает Сергей Колесников, руководивший областным управлением Федеральной службы судебных приставов с 2016 года. На неделе стало известно, что он покинул пост и назначен врио начальника УФССП по Калмыкии. В этой новости не было ничего примечательного — обычная ротация начальников — если бы не 2 момента. Во-первых, отъезд в Калмыкию при всем желании не назовешь карьерным ростом. Во-вторых, в самом ведомстве сотрудники не понимают, покинул их начальник насовсем или вернется — есть версия, что его назначение в Элисту временное. Официального комментария нет. Какая-то нелепая кадровая чехарда, в результате которой руководитель «застрял» между регионами, а псковские приставы замерли в ожидании развития сюжета.

-1 Александр Робин

Минус один ставим директору Театрально-концертной дирекции Псковской области Александру Робину. Неделю назад он был у нас в плюсах за фестиваль «Лешуга». Но верно говорится, любишь кататься — люби и саночки возить. Если уж взялись за проведение массового мероприятия, то надо было позаботиться о последующей уборке и приведении Финского парка в порядок. А вот этот вопрос как-то не продумали — отчего рассерженные горожане еще долго жаловались на захламленную территорию и следы былого праздника.

0 Наталья Тудакова

Нейтральную оценку получает руководитель регионального отделения «Справедливой России» Наталья Тудакова. Молодежная команда псковских эсеров стала победителем традиционного предвыборного политзабега. Молодцы, конечно, но, во-первых, выставили на дистанцию в основном неизвестных молодых людей — нет, чтобы сами лидеры реготделения пробежали. А во-вторых, отразится ли победа на электоральных показателях — это бабушка еще надвое сказала. Так что, спешить с плюсами не будем - ограничимся ноликом.

+1 Ольга Замирская

Фото: министерство образования Псковской области / Мах

Плюс один заслужила директор псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28 Ольга Замирская. Она вошла в топ-300 лучших руководителей образовательных организаций России и через месяц представит область на Форуме директоров школ на площадке Национального центра «Россия» в Москве.

+2 Антон Минаков

Плюс два получает региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Положительной оценкой отмечаем его активность и оперативную реакцию на волнующие людей проблемы. Так, намедни либерал-демократ отреагировал на загрязнение Шелони в Порховском районе. Также отметим, что на неделе он в очередной раз принимал куратора Псковской области по партийной линии - депутата Госдумы Сергея Леонова.

+3 Лилия Аюпова

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Строчкой выше, на плюс три, поднялась Лилия Аюпова — теперь уже не исполняющая обязанности, а полноценный министр спорта Псковской области. О назначении сообщил губернатор, публично похваливший подчиненную: мол, за небольшой срок продемонстрировала конструктивный подход к делу и профессионализм. Судя по сказанному самой госпожей Аюповой, планов у нее громадье: от развития инфраструктуры для занятий физкультурой до решения кадровой проблемы среди тренеров. И здесь, кстати, проанонсировано начало работы некого футболиста, ранее выступавшего за «Динамо» и «Балтику».

+4 Павел Кипрушев

Плюс четыре заработал директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев. В Пскове дорожниками введен в эксплуатацию новый асфальтобетонный завод, и первая партия продукции уже уложена под Щиглицами. Стоимость реализации проекта составила более 160 млн рублей. Планируется, что новый завод обеспечит бесперебойное производство асфальтобетонной смеси и позволит выполнить планы по ремонту и строительству дорог в регионе.

+5 Николай Козловский

Плюс пять получает глава Великих Лук Николай Козловский. В городе с размахом отметили 860-летие с момента первого упоминания в летописи. Несмотря на непогоду, праздник удался на славу — он был масштабным, зрелищным и очень душевным. Важно отметить, что к своему 860-летию Великие Луки подошли с высокими показателями социально-экономического развития, а стабильно работающие предприятия сохраняют за городом гордое звание промышленной столицы Псковской области.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

*Минюстом РФ признан иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга