Псковское «Яблоко» направило в суд встречный иск к «Родине» с требованием снять их кандидатов с выборов

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» направило в областной суд иск с требованием признать незаконным и отменить постановление о регистрации единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области, выдвинутого региональным отделением партии «Родина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Административный иск регионального отделения «Яблока» поступил в Псковский областной суд. Требование - признать незаконным и отменить постановление Избирательной комиссии Псковской области от 12 августа о регистрации единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, выдвинутого региональным отделением партии «Родина».

Судебное заседание назначено на 15.30 27 августа.

Напомним, в тройку лидеров списка партии «Родина» на выборы в Законодательное Собрание Псковской области вошли руководитель регионального отделения организации Павел Бикташев, депутат Островского окружного собрания Александр Белов и его коллега из Псковского муниципального округа Валерий Колтаков.

Ранее в областной суд поступил аналогичный иск от регионального отделения партии «Родина» с требованием снять список «Яблока» с выборов депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

Как пояснил председатель регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев, основанием для подачи иска о снятии списка партии «Яблоко» с выборов депутатов Заксобрания стали процедурные нарушения при подаче документов.

Ранее по иску партии «Родина» сняли список кандидатов от «Яблока» на выборы депутатов Госдумы. Верховный суд признал это решение законным и отклонил апелляционные жалобы сторон.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.