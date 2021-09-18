Политика

Глава ЦИК уточнила, какие действия путают с «вбросами» на участках

Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, какие действия ошибочно путают с «вбросами» на участках, передает радио «Спутник».

Журналисты писали ранее о якобы нарушениях и «вбросах» на избирательных участках, где после их закрытия шла работа с бюллетенями.

Фото: пресс-служба ЦИК

«Это стандартная процедура, когда по окончании голосования приходят члены комиссии с переносными ящиками для надомного голосования и после, когда в 20:00 заканчивается голосование на стационарном участке, они обязаны в КОИБы опускать эти бюллетени», – заметила Памфилова, слова которой приводит РИА Новости.

Этот процесс по перемещению бюллетеней в КОИБы путают с нарушениями и «вбросами», пояснила она.

«Многие люди искренне не понимают, считают, что под камеры идут "вбросы", хотя КОИбы – это наша стандартная процедура, мы ее не стали менять. КОИБ – это машина, ее не обманешь, она фиксирует, бюллетень опущен и все – его оттуда не вытащишь», – подчеркнула председатель Центризбиркома.

Напомним, с 17 по 19 сентября россияне выберут 450 депутатов Госдумы восьмого созыва.