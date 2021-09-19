Политика

«Единая Россия» опережает остальные партии на выборах в Госдуму в Псковской области

«Единая Россия» набрала почти 40% на выборах в Государственную Думу по предварительным итогам голосования после обработки 608 из 609 протоколов избирательных комиссий. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, на выборах депутатов Государственной Думы по единому избирательному округу приняло участие в выборах 230 310 избирателей, явка составила 44,62%.

В опросе приняло участие 457 человек

В опросе приняло участие 457 человек

Мне всё равно, у меня своя печь/котельная

Отопительный период нужно начинать вовремя. Ничего менять не надо

Абсурдное предложение. Зачем топить улицу, когда и без того тепло?

Думаю, можно потерпеть и не переплачивать

Давно пора, это позволит комфортно встретить холодную осень

Одобряете ли вы предложение изменить условия включения отопления - начинать сезон раньше?

Опубликованы итоги допвыборов депутатов Собрания Торошинской волости по округу №2

Виталий Соловьев выигрывает выборы главы Новосокольнического района

Александр Козловский на выборах в Госдуму набрал втрое больше голосов, чем ближайший конкурент

«Единая Россия» набрала почти 40% на выборах депутатов Псковского областного Собрания

Андрей Турчак: «Единая Россия» предварительно получает порядка 315 мест в парламенте

«Единая Россия» опережает остальные партии на выборах в Госдуму в Псковской области

Опубликованы предварительные итоги голосования на выборах в областное Собрание

Андрей Турчак: Обновление «Единой России» и народная программа стали основой результата партии на выборах

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму и заксобрания в СЗФО

Почти 40% избирателей проголосовали за Александра Козловского на выборах в Госдуму по 148-му округу

Действующие главы Куньинского и Новосокольнического районов могут быть переизбраны на новый срок

Лев Шлосберг: Эта избирательная кампания показала, что мы сильные

Единороссы опережают соперников на выборах в областное Собрание по одномандатным округам

Владимир Жилинский: Наблюдение за выборами в Псковской области прошло тяжело и нервно

В Псковское областное Собрание по партийным спискам проходят шесть партий

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Псковской области после обработки 22% протоколов

«Единая Россия» после обработки 25,03% протоколов набирает 44,26% голосов - данные ЦИК

На выборах в Псковское областное Собрание по партийным спискам лидирует «Единая Россия»

Александр Козловский лидирует на выборах в Госдуму по 148-му округу

Артур Гайдук усомнился в легитимности сентябрьских выборов

Единороссы на выборах в Псковское областное Собрание лидируют во всех округах

Избирательная кампания прошла при высокой явке и большой конкуренции – Александр Котов

Олег Брячак назвал сентябрьские выборы в Псковской области легитимными

Александр Козловский дал оптимистичный прогноз для «Единой России» по итогам выборов

Михаил Ведерников: Избирательная кампания была яркой, насыщенной и интенсивной

Петр Алексеенко: Три дня выборов — это многовато

Антон Минаков: Мы ожидали более высокую явку на выборах

Мы констатируем отсутствие нарушений на выборах – Наталья Горбачева

Александр Братчиков: Выборы прошли честно, в открытой конкурентной борьбе

Игорь Сопов: Выборы в Псковской области прошли честно и легитимно

Юрий Сорокин: Явка на выборах выросла благодаря трехдневному голосованию