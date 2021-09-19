«Единая Россия» опережает остальные партии на выборах в Госдуму в Псковской области

«Единая Россия» набрала почти 40% на выборах в Государственную Думу по предварительным итогам голосования после обработки 608 из 609 протоколов избирательных комиссий. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, на выборах депутатов Государственной Думы по единому избирательному округу приняло участие в выборах 230 310 избирателей, явка составила 44,62%.
Распределение голосов по партиям:
1. «Единая Россия» – 91 567 избирателей – 39,86%
2. КПРФ – 49 701 избиратель – 21,63%
3. «Справедливая Россия - За правду» – 20 905 избирателей – 9,10%
4. ЛДПР – 19 832 избирателя – 8,63%
5. «Новые люди» – 14 342 избирателя – 6,24%
6. «Яблоко» – 10 952 избирателя – 4,77%
7. «Партия пенсионеров» – 6 600 избирателей – 2,87%
8. «Коммунисты России» – 2 486 избирателей – 1,08%
9. «Родина» – 2 296 избирателей – 0,99%
10. «Партия свободы и справедливости» – 1 640 избирателей – 0,71%
11. «Зеленая Альтернатива» – 1 453 избирателя – 0,63%
12. «Зеленые» – 1 434 избирателя – 0,62%
13. «Партия Роста» – 1 038 избирателей – 0,45%
14. «Гражданская платформа» – 271 избиратель – 0,12%