Политика

Порядка 40% избирателей проголосовали на выборах в Великих Луках

Порядка 40% избирателей проголосовали на выборах в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«Великолучане как всегда проявили политическую активность, сознательность и выполнили свой гражданский долг – приняли участие в голосовании. Свою гражданскую позицию выразили порядка 40% жителей города, внесенных в списки избирателей. Великолучане сделали свой выбор в пользу дальнейшего развития Псковской области, Великих Лук и всей России – поддержали действующую власть», – отметил он.

Николай Козловский выразил благодарность территориальной избирательной комиссии и членам участковых избирательных комиссий, а также руководителям предприятий и учреждений, оказавшим помощь в подготовке и проведении выборов. Кроме того, глава города поблагодарил работников правоохранительных органов, которые обеспечили порядок и безопасность в местах голосования, и всех, кто следил за соблюдением санитарной безопасности и принимал участие в организации выборной кампании.

«Дорогие земляки! Примите слова признательности за патриотизм и гражданскую ответственность, проявленные в реализации основного конституционного права гражданина Российской Федерации», – резюмировал Николай Козловский.