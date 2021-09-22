Порядка 40% избирателей проголосовали на выборах в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.
Николай Козловский выразил благодарность территориальной избирательной комиссии и членам участковых избирательных комиссий, а также руководителям предприятий и учреждений, оказавшим помощь в подготовке и проведении выборов. Кроме того, глава города поблагодарил работников правоохранительных органов, которые обеспечили порядок и безопасность в местах голосования, и всех, кто следил за соблюдением санитарной безопасности и принимал участие в организации выборной кампании.
«Дорогие земляки! Примите слова признательности за патриотизм и гражданскую ответственность, проявленные в реализации основного конституционного права гражданина Российской Федерации», – резюмировал Николай Козловский.