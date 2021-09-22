Политика

Лев Шлосберг: Желаю всем не бояться и не останавливаться, мы дойдем до свободы

Лидер Псковского регионального отделения партии «Яблока» Лев Шлосберг призвал демократические силы страны и региона, в том числе своих однопартийцев, «не бояться и не останавливаться» после прошедших парламентских выборов. Свой призыв он озвучил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы должны бороться за свою свободу. "Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой", - сказал он, цитируя строки из "Фауста" Гете. - Эту фразу все российские демократы должны написать на своих знаменах сердца и душах. Мы должны понимать, что мы сильные, мы не должны терять лицо. Все будет нормально. Наша задача состоит в том, чтобы сейчас не остановиться».

При этом гость студии напомнил библейские заветы. «Не бойся. Не останавливайся. И там есть в скобках — "потому что я иду впереди тебя". Поэтому желаю всем не бояться и не останавливаться. Мы дойдем до свободы обязательно», - убежден Лев Шлосберг.

Он напомнил свою позицию по поводу того, что минувшие выборы являются не легитимными, и выразил сожаление, что свыше 250 тысяч избирателей Псковской области и свыше 50 млн избирателей России не приняли участие в голосовании.

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Комментируя итоги избирательной кампании, гость студии подчеркнул, что, вопреки пессимистичным прогнозам, что «яблочники» не пройдут в областное Собрание, «Яблоко» останется парламентской партией в Псковской области — в новый состав прошел Артур Гайдук. В то же время он подверг сомнению результаты голосования, полагая, что, «при отсутствии насилия над выборами» «Единая Россия» и КПРФ получили бы от 23 до 35% голосов, «Справедливая Россия» - 10 - 15%, а «Яблоко» и ЛДПР - около 10%. Реальный результат «Яблока», по его мнению, на 2000 — 2500 голосов выше, чем зафиксировано в протоколе. Реальный процент голосов, отданных за «Новых людей», является для Шлосберга «большим вопросом». «Юридически мы заняли в официальном протоколе шестое место. Я убежден, что наше законное место — четвертое. Да, это все равно один депутат (Артур Гайдук — ред.), но иная позиция в рейтинге», - пояснил гость студии.

В целом, выборы в Псковской области, по его мнению, показали, что «Яблоко» - сильная команда с высоким уровнем доверия избирателей. Именно об эти два фактора, по его словам, споткнулась «задача политической ликвидации "Яблока"». «Под такими разрушительными ударами люди могли зашататься и посыпаться, но этого не произошло. Никто не сдался, не предал, не опустил руки», - констатировал гость студии.

Лев Шлосберг также сообщил, что не собирается управлять Артуром Гайдуком, избранным в региональный парламент. «Я не был, не являюсь и не буду ничьим кукловодом. Артур Гайдук - самостоятельный политик, и у него есть прекрасная возможность в этом созыве раскрыть свой потенциал. Я этому рад», - сказал лидер псковского «Яблока».

Сам же Лев Шлосберг продолжит работу в должности руководителя регионального отделения партии «Яблоко». В ближайшее время он намерен обсудить с жертвователями партии, готовы ли они финансировать его зарплату. У федерального руководства партии гость студии просить на это деньги не собирается. Также Шлосберг продолжит работу, направленную на развитие партии на уровне регионов.

Дозвонившийся в эфир радиослушатель поинтересовался у гостя студии, зачем он хотел избраться в Госдуму. Он пояснил, что уже 30 лет занимается политикой, ему интересно развиваться и расти, а участие в думских выборах и было той самой попыткой роста как политика и как депутата, которая, при удачном раскладе, позволила бы усилить псковское «Яблоко».

В ходе программы также зашла речь об эффективности фандрайзинга партии «Яблоко». По словам Шлосберга, жертвователи «спасли» избирательную кампанию псковского регионального отделения, перечислив на выборы рекордные 6,9 млн рублей, тогда как партия выделила на эти выборы всего 3 млн рублей. Средний чек пожертвований составил 2-3 тыс. рублей, минимальный — 30 рублей, максимальный — 750 тысяч.