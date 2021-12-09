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Политика

Олег Брячак назвал невозможным объединение «Справедливой России - За правду» и КПРФ

10.12.2021 16:55|ПсковКомментариев: 0

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал невозможным объединение «Справедливой России - За правду» и КПРФ.

«Меня это не пугает просто потому, что это невозможно. На данный момент это точно невозможно. Это из разряда фантастики. Зюганов партию не отдаст. И этого объединения в ближайшее время не будет», - сказал гость студии.

Напомним, ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал лидера КПРФ Геннадия Зюганова задуматься об объединении возглавляемых ими политических партий.

Говоря в целом об объединении левых сил, Олег Брячак подчеркнул, что «это здорово». «Чем больше маленьких партий объединяется под крылом большой парламентской партии, тем больше полезного они смогут сделать. Увеличивается не только количество членов партии, но и количество идей, возможностей для их подачи. Эта структура будет сильнее, чем маленькие разрозненные партии», - добавил он.

Теги: #эхо москвы в пскове #Справедливая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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