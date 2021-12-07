Политика

Миронов предложил Зюганову объединить «Справедливую Россию» и КПРФ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал лидера КПРФ Геннадия Зюганова задуматься об объединении возглавляемых ими политических партий.

Фото: spravedlivo.ru

«Зюганову я советую задуматься, наконец, о перспективах объединения наших партий и о том, что нам сегодня нужно делать, чтобы завтра это объединение стало неизбежным», - сказал Сергей Миронов в интервью «Федеральной службе новостей».

Кроме того, Сергей Миронов подчеркнул, что с Геннадием Зюгановым у него нет споров относительно приоритета в выдвижении тех или иных законодательных инициатив. «Главное — дело делать, принимать нужные и полезные народу законы», - отметил он.

Лидер «Справедливой России — За правду» также заявил, что никогда не имел президентских амбиций. По его словам, участвуя в выборах главы государства, он стремился «гарантировать, что выборы состоятся и никакие неожиданности не смогут помешать голосованию».