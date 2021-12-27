Политика

Денис Иванов назвал инициативу возвращения прямых выборов мэра популизмом

Возвращение прямых выборов мэра на федеральном уровне может привести к проблемам с финансированием. Такое мнение высказал в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе Денис Иванов.

«Сейчас все бюджетные отношения выстраиваются согласно вертикали власти. Деньги на нужды города идут из федерального центра или из областного бюджета, потому что собственных средств у города не много. Если вернуть мэра, избираемого народным голосованием, есть риск, что начнутся проблемы с областными властями, то есть с финансированием», - сказал депутат и назвал инициативу популизмом.

Он подчеркнул, что возвращение выборов мэра может грозить невозможностью проведения многих работ в городе, например, уборки снега.