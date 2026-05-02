Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям

Новые меры поддержки семей с детьми станут приоритетом народной программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы-2026

В пятницу, 1 мая, «Единая Россия» провела в Санкт-Петербурге окружной отчетно-выборный форум «Есть результат!». На нем побывала псковская делегация, в которую, помимо руководителей области и партийного актива, вошли участники предварительного голосования – те, кто в сентябре будут представлять партию на выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Задача на эту кампанию понятна – как заявил на форуме председатель партии Дмитрий Медведев, «мы хотим удержать за собой положение правящей партии».

Способствовать достижению цели призвана народная программа. Это традиционный документ - его новую редакцию ЕР создает перед каждыми выборами уже многие годы. Но в 2026-м партия подходит к формированию программы по-новому: она будет состоять не из одного, а сразу из двух документов. Первый — собственно предвыборная программа, в которой сформулируют пути решения актуальных задач, стоящих перед страной, и план работы партии на срок полномочий будущего состава Государственной Думы. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Вот этим – сбором предложений в новый документ, а также отчетом по реализации прежней программы - единороссы заняты сейчас. Сначала отчетно-программные форумы проходят в регионах – в Псковской области такое мероприятие состоялось пару недель назад, и Псковская Лента Новостей о нем подробно рассказывала.

А затем масштабные форумы организуют в центрах федеральных округов. У каждого такого мероприятия – своя тема. Для встречи в Петербурге организаторы выбрали такую: «Здоровая семья». И неудивительно, что уже в ходе пресс-подхода перед началом форума первые лица псковской власти раскрывали на примере нашего региона главную заявленную тему.

Отвечая на вопросы журналистов, губернатор Михаил Ведерников сделал акцент на теме перемен в сфере здравоохранения и общей «беспрецедентной цифре» привлеченных в Псковскую область финансовых средств - 275 млрд рублей. По словам главы региона, значимую роль в финансировании играют президентские нацпроекты и различные госпрограммы, которые были либо предложены, либо поддержаны «Единой России».

Секретарь регионального отделения ЕР, депутат Госдумы Александр Козловский в свою очередь акцентировал внимание на региональном партпроекте «Сила единства» по реабилитации ветеранов специальной военной операции. Поддержка участников СВО и членов их семей остается важным направлением работы единороссов – как считает руководитель партийной организации, реализованный в Псковской области проект может быть транслирован и в других субъектах РФ.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов напомнил, что региональные законодатели регулярно корректируют областные законы с целью уточнения мер поддержки семей, и предположил: результатом работы форума станут дополнительные предложения.

Это и произошло. «Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми. В их числе — создание центров подготовки к родам, введение добровольной сертификации для нянь и дополнительной материальной помощи многодетным семьям, а также ряд других инициатив. Как неоднократно подчеркивалось участниками встречи в петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», один из важных приоритетов народной программы – помощь семьям с детьми. «Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения», — напомнил Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания, которое завершало работу форума.

А перед этим участники на круглых столах обсуждали проблемы и вносили свои предложения. Таких площадок было организовано шесть. О том, какие вопросы обсуждались на каждой, давали представление сами названия: «Крепкая семья – сильная Россия», «Здоровье рядом с домом: доступная медицина для каждого члена семьи», «Культурный код семьи: традиции, воспитание и связь поколений», «Надежный тыл: комплексная поддержка героев СВО и их семей», «Молодая семья – фундамент будущего: ценности, здоровье и возможности» и «Технологии здоровья: инновации для качества жизни каждой семьи».

Участниками круглых столов стали сенаторы от нашего региона Алексей Наумец и Наталья Мельникова, депутаты Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, Андрей Козлов, Алексей Севастьянов, Игорь Дитрих, Олег Савельев, ветеран СВО, участник программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш, врачи Дмитрий Мельцер и Евгений Васильев, директор Инженерно-экономического лицея из Великих Лук Юлия Ярышкина, сотрудник Великолукской академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков и другие их коллеги.

На круглых столах участники говорили о необходимости введения дополнительных мер поддержки семей и ликвидации бюрократических барьеров в системе помощи, а также выразили уверенность, что региональные меры поддержки многодетных семей не должны зависеть от их благосостояния.

«Статус многодетной семьи закреплен указом президента. Наша задача — перевести его в практическую плоскость во всех субъектах страны, - напомнил на круглом столе «Крепкая семья – сильная Россия» депутат Псковской городской Думы Антон Мороз, кстати, отец пятерых детей. По его мнению, базовые региональные льготы должны предоставляться по самому факту этого статуса, а не по справкам о доходах. При этом усиленная, адресная поддержка малоимущих, безусловно, должна сохраниться как приоритет.

Отдельный блок предложений касался защиты здоровья и бытового комфорта. Прозвучали идеи открыть при женских консультациях бесплатные центры подготовки к родам, запустить систему добровольной сертификации нянь. Еще одна инициатива касается мер поддержки, которые выдает государство в виде натуральной помощи: школьная форма, кроватки, детские коляски, продуктовые наборы, рюкзаки. Их предложили закупать только у российских производителей.

Кроме того, на форуме прозвучала мысль о том, что для молодых семей необходимо создавать такие условия, чтобы им было проще решиться на рождение ребенка еще в студенчестве - предложили оборудовать в университетах комнаты матери и ребенка — пространства с пеленальным столиком, креслом для кормления, раковиной. А также группы кратковременного пребывания, куда можно оставить малыша на пару часов, пока родители на лекции. В новых корпусах и кампусах — закладывать это заранее, на этапе проекта.

Другая инициатива здесь касается внедрения программы послеродовой реабилитации — как физической, так и психологической, чтобы каждая молодая мама знала: она не одна, ей помогут, поддержат. Третье предложение — запуск Школы молодых отцов. Как было заявлено, эти и другие поступившие инициативы проработают и передадут экспертному совету «Единой России».

Поддержка семьи — это стратегическое направление, а также одна из первоочередных национальных целей развития, которые своим указом определил президент России Владимир Путин, отметил на пленарном заседании председатель партии. В свою очередь приехавшая на форум вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что с 2020 года в стране сформирована целостная модель помощи, которая позволила «кратно увеличить охват семей мерами поддержки». Работает механизм социального контракта, который сочетает финансовую помощь с возможностями для трудоустройства и развития собственного дела, сообщила зампред правительства. По ее словам, частью новой программы «должна стать реализация корпоративного семейного стандарта».

Когда все вопросы повестки были обсуждены, пришло время для награждения. В числе отмеченных благодарственным письмом председателя партии оказался и представитель нашего региона – великолучанин, директор клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область», координатор партпроекта «Выбор сильных» Владимир Владимиров. Таким образом был отмечен его вклад в развитие физкультуры и реализацию народной программы – понятно, что предыдущей.

А рамки новой программы «Единая Россия» планирует представить в июне. А уже в августе, ко второму этапу предвыборного съезда партии, обещают презентовать готовый документ на ближайшие пять лет – срок работы Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области следующего созыва.

Александр Савенко

Фото Анны Тягуновой