Политика

«Справедливая Россия - За правду» призвала к объединению всех левых сил

Президиум Центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» призвал к объединению все левые патриотические силы России.

«Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" призвал к объединению все левые патриотические силы страны для защиты от международного либерал-глобализма», - сообщила партийная пресс-служба, добавив, что заявление приурочено к годовщине подписания манифеста об объединении трех партий: «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России».

Как отмечается в заявлении, за четыре месяца работы Думы восьмого созыва депутаты фракции внесли 27 законопроектов, направленных на реализацию «социальных, экономических и политических интересов трудящихся», однако этих усилий «явно недостаточно», пишет РИА Новости.

«Интересы страны и наших граждан требуют объединения всех левых и патриотических сил, что приведет к усилению практической помощи нуждающимся категориям населения, прекращению практики растаскивания голосов избирателей на всех уровнях выборов, совместному акцентированию политических усилий на важнейших проблемах, более качественному уровню кадров, представляющих лево-патриотический вектор российской политики», - говорится в заявлении. Руководство партии ранее неоднократно обращалось к лево-патриотическим силам с предложением объединиться и создать политическую коалицию.

«Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» 28 января 2021 года подписали межпартийный манифест об объединении, а 22 февраля 2021 года «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» провели в Москве съезды партий, по итогам которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями новой объединенной партии.