«Гонки по вертикали»: закон Турчака, планка для Брячака и хорошие ковид-новости. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Темы этого выпуска.
Хорошие новости про коронавирус. Где губернатор Михаил Ведерников отыскал повод для оптимизма?
Андрей Турчак против педофилов. В России принят закон, инициированный сенатором от Псковской области, секретарем Генсовета «Единой России».
20 лет после победы лыжника Михаила Иванова на Олимпиаде в Америке — где он сейчас и что с ним стало? Стартующие зимние игры в Пекине как повод вспомнить единственного псковского олимпионика и экс-депутата Госдумы.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор