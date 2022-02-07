Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ЖКХ коммунальный ликбез
Обновленный сайт «Псковэнергосбыта»
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
миссия выполнима ищем подарки
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
уверенность или риски
Телефон прямого эфира 56-73-72
судьба ларьков
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Политика 07.02.2022 22:060 Давайте мериться рейтингами! 08.02.2022 20:200 «Гонки по вертикали»: отношения с Западом, перестройка и «минирование» офисов КПРФ. ВИДЕО 07.02.2022 22:060 Давайте мериться рейтингами! 07.02.2022 21:5519 Пенсионеру из Новоржева помогли записаться в льготную очередь на зубной протез 07.02.2022 20:240 Андрей Турчак стал зампредседателя комиссии народной программы «Единой России» 04.02.2022 15:032 Эксперты обсудили организацию местного самоуправления в системе публичной власти
 
 
 
Самое популярное 01.02.2022 22:370 В Пскове нашли пропавшую 15-летнюю девочку 05.02.2022 09:000 Северное сияние запечатлели в окрестностях Пскова 07.02.2022 07:3111 Более 500 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 04.02.2022 06:572 В Псковской области более 6 тысяч человек лечатся от коронавируса 02.02.2022 21:5620 Анастасия Повторейко дала рекомендации по ревакцинации привившимся «ЭпиВакКороной»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Гонки по вертикали»: отношения с Западом, перестройка и «минирование» офисов КПРФ. ВИДЕО

08.02.2022 20:20|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».

Темы этого выпуска:

  • Если завтра война? В центре внимания - возрастающая напряженность в отношениях России и Запада в связи с обострением ситуации вокруг Украины.
  • Перестройка, перезагрузка и рейтинг муниципалитетов. Губернатор Михаил Ведерников провозгласил новые подходы к организации работы системы здравоохранения и реализации нацпроектов.
  • Бомба для коммунистов. Скандалы, интриги, «минирования» и прочие радости региональной политической жизни.
Теги: #гонки по вертикали #Псковская область #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где установить памятник Довмонту в Пскове?
В опросе приняло участие 201 человек
08.02.2022, 20:400 Андрей Турчак принял участие в VIII съезде партии «Единая Осетия» 08.02.2022, 20:200 «Гонки по вертикали»: отношения с Западом, перестройка и «минирование» офисов КПРФ. ВИДЕО 08.02.2022, 20:000 Захоронение времен Великой Отечественной войны восстановили в Дновском районе 08.02.2022, 19:460 Партию зараженных комнатных растений уничтожат в Псковской области
08.02.2022, 19:200 Инвестпотенциал Псковской области представил Андрей Михеев на встрече с послом Латвии 08.02.2022, 19:000 Чрезвычайный и полномочный посланник второго класса скончался в Пскове 08.02.2022, 18:402 Посол Латвии в России оценил потенциал экономического сотрудничества с Псковской областью 08.02.2022, 18:200 Великолукское предприятие приобрело новую технику для снятия наледи
08.02.2022, 17:594 «Горячую линию» откроют для переселившихся в Псковскую область соотечественников 08.02.2022, 17:571 В одном из магазинов Пскова выявили партию сигарет без акцизных марок 08.02.2022, 17:550 Допрекомендации по оформлению больничных подготовили в Псковской области 08.02.2022, 17:460 Ударивший полицейского житель Пыталово стал фигурантом уголовного дела
08.02.2022, 17:350 Клуб путешествий в Пскове проведет встречу с создателями проекта «Лес и ветер» 08.02.2022, 17:250 Псковичам рассказали, от чего зависит продолжительность приостановки плановой медпомощи 08.02.2022, 17:190 Большинство медицинских документов переведут в электронный вид 08.02.2022, 17:110 За неиспользование нового оборудования в пыталовской школе оштрафовали директора
08.02.2022, 17:0910 Псковский губернатор оценил возможность ослабления антиковидных ограничений в регионе 08.02.2022, 16:540 ВТБ выдал в январе более 140 млрд рублей розничных кредитов 08.02.2022, 16:471 Омикрон: особенности, симптомы и лечение. ИНФОГРАФИКА 08.02.2022, 16:450 Великолукский суд повторно рассмотрел дело в отношении местного экс-чиновника
08.02.2022, 16:360 Псковичам объяснили разницу между бумажной и электронной выпиской из ЕГРН 08.02.2022, 16:340 Порхович ответил в суде за три преступления 08.02.2022, 16:200 В России в 1,6 раза выросло число пациентов с COVID-19 под наблюдением медиков 08.02.2022, 15:543 Живую изгородь и клены высадят на улице Фабрициуса в Пскове
08.02.2022, 15:530 Псковичи выступили на чемпионате России по гребном спорту 08.02.2022, 15:411 Особые дети в Островском районе смастерили валентинки 08.02.2022, 15:343 Фотофакт: На улице Фабрициуса фрезеруют старое покрытие 08.02.2022, 15:310 Пскович отправится в колонию за долг перед сыном
08.02.2022, 15:273 Актриса Дарья Мороз сфотографировалась с мечом Довмонта в Псковском кремле 08.02.2022, 15:250 Памятные мероприятия пройдут в Пскове в День вывода войск из Афганистана 08.02.2022, 15:230 Фольклор не в полях 08.02.2022, 15:160 Подростка из Красногородска научили «полицейскому развороту» благодаря «Елке желаний»
08.02.2022, 15:131 Программное обеспечение для оценки баланса углерода создадут ученые Сбера и Сколтеха 08.02.2022, 15:100 Одну из пешеходных зон обустроят в Острове 08.02.2022, 15:020 «Лыжня России» пройдет в Псковской области в новом формате 08.02.2022, 14:530 Убийцу благородного оленя в Печорском районе наказали рублем
08.02.2022, 14:500 Таможенники могут получить право останавливать фуры по всей России 08.02.2022, 14:440 Новый социальный партнер появился у Псковского облсовпрофа 08.02.2022, 14:424 Применение вакцины от COVID-19 без длительного исследования объяснила Галина Неваленная 08.02.2022, 14:310 Псковский губернатор поздравил преподавателей и студентов с Днем российской науки
08.02.2022, 14:230 Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова: Все самое лучшее ты даришь своему зрителю 08.02.2022, 14:201 Низкий процент тяжело заболевших после вакцинации от COVID-19 отмечают псковские медики 08.02.2022, 14:190 «Кузница»: Мифы и реальность вакцинации. ВИДЕО 08.02.2022, 14:120 Способы отказаться от допоборудования при покупке автомобиля назвал эксперт
08.02.2022, 14:000 «Кузница»: Мифы и реальность вакцинации 08.02.2022, 13:530 Совфед планирует запретить рассаживать в самолете родителей и детей до 12 лет 08.02.2022, 13:410 Чтобы узнать историю семьи, псковичам советуют обратиться к исповедным росписям 08.02.2022, 13:380 До 4 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 9 февраля
08.02.2022, 13:290 Борис Елкин подчеркнул значимость дизайн-кода в преображении центра Пскова 08.02.2022, 13:121 Псковичи могут дистанционно закрыть больничный по коронавирусу 08.02.2022, 13:072 Около 60 детей родились в Пскове за неделю 08.02.2022, 13:052 Галина Неваленная рассказала, к кому на вызов врачи едут в первую очередь
08.02.2022, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 08.02.2022, 12:560 Закрытые паевые инвестфонды Сбера в 2021 году выплатили рекордный доход 08.02.2022, 12:504 Почти 540 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 08.02.2022, 12:480 Лекцию об истории старообрядчества прочитают в Пскове
08.02.2022, 12:460 Новое дело против Навального начнут рассматривать 15 февраля 08.02.2022, 12:442 В облздраве разъяснили порядок выдачи QR-кода переболевшим коронавирусом 08.02.2022, 12:390 «Анализируй этно»: зачем молодым псковичам «бабушкина» народная культура? ВИДЕО 08.02.2022, 12:371 В Пскове закрыли для движения транспорта участок улицы Яна Фабрициуса
08.02.2022, 12:281 Более 2000 пациентов в Пскове находятся на амбулаторном лечении с ОРВИ и COVID-19 08.02.2022, 12:240 Встречу с мастером-кожевенником организуют для псковичей 12 февраля 08.02.2022, 12:213 Эффективность «Ковивака» против омикрон-штамма оценил эксперт 08.02.2022, 12:180 Два порховича предстанут перед судом за кражу батарей отопления
08.02.2022, 12:070 Криминальный триллер «ЗАТО» стал четвертым российским проектом Netflix 08.02.2022, 12:060 Неизвестный ударил ножом и ограбил великолучанина 08.02.2022, 12:000 Последствия ночного снегопада устраняют в Пушкинских Горах 08.02.2022, 11:581 В псковской прокуратуре объяснили, как пройти к памятнику Петру Первому
08.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно» с Ольгой Миронович 08.02.2022, 11:540 «Кузница»: Мифы и реальность вакцинации 08.02.2022, 11:510 Полиция продолжает розыск глухонемого псковича 08.02.2022, 11:450 Парк Победы благоустроят в Гдове до конца мая
08.02.2022, 11:420 Мошенница под видом медработника обокрала пенсионерку в Великих Луках 08.02.2022, 11:390 Анастасия Повторейко рассказала об инкубационном периоде «омикрона» 08.02.2022, 11:290 Приуроченные к Дню российской науки конкурсы провели в псковской академии ФСИН 08.02.2022, 11:250 Сотрудников МФЦ в Псковской области научили принимать налоговые декларации
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru